O stradă din Cluj-Napoca, transformată într-un colț de rai. „E o muncă de care ne bucurăm”

O stradă din centrul orașului Cluj-Napoca s-a transformat în acest sfârşit de săptămână într-un colţ de rai.

Flori parfumate, cactuși şi alte plante decorative, le-au atras atenţia trecătorilor.

Florăreasă: "Partea pe care o tăiaţi o consumaţi şi dacă o păstraţi în grădina, nici nu mai trebuie udată atât de des."

Aproape 20 de producători locali au transformat strada Potaissa din Cluj-Napoca într-o piaţă de flori. Cei prezenţi au putut alege dintr-o gamă largă de plante aromatice sau decorative.

Producător: "Din plante aromatice am o gamă variată de busuioc, două feluri de mentă am adus ţelina şi leuştean, salvie, lămâiţa sau melisa."

Reporter: Ce anume ai cumpărat?

Tânără: O mentă, pentru limonadă. Preferă locul umed, adică s-o ud foarte mult şi afară merge perfect, nu trebuie să o ţin neapărat în ghiveci.

Femeie: "Am luat săculeţii cu lavandă pentru că îmi plac foarte mult, vreau să reîmprospătez dulapurile şi sunt foarte foarte frumoase."

Unii au venit special pentru a cumpăra plante mai rare.

Femeie: "Este greu de spus, o plantă de care nu am auzit, am venit să cumpăr ceva ce nu am în casă”

Printre producători se numără şi Traian, un poliţist care din pasiunea pentru flori a început să planteze împreună cu soţia sa lavanda.

Traian Morar, producător: "Este o activitate pe care o desfăşuram adiacent meseriilor noastre şi eu şi soţia mea, o muncă de care ne bucurăm şi reprezintă cu totul altceva decât ceea ce facem în mod obişnuit."

Andi Daisler: organizator: "E un eveniment derivat din conceptul de street delivery, practic invităm aici florari, vânzători de flori ca să ne ajute pentru a toaleta strada şi pentru a o transforma în ceva de vis."

În cadrul evenimentului vor fi şi workshopuri şi concerte, iar Strada Potaissa se va închide duminică seara.

