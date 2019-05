Socata și dulceața de liliac, delicatese din Apuseni apreciate de străini

Este vremea socului, iar acolo unde primăvara a venit mai târziu...și a liliacului. Flori frumoase și parfumate, care pot fi transformate în preparate de excepție.

În Apuseni, de exemplu, gospodinele fac o dulceață fină. În plus, din soc, pe lângă răcoritoarea care ne amintește de copilărie, în Mureș se mai face și gin.

Văile Munţilor Apuseni au prins în această perioadă parfum de siropuri şi dulceţuri făcute din liliac. Moții îl transformă în delicatese apreciate inclusiv de străini.

Bucătar: "Lăsăm la foc mediu să fiarbă 3-4 ore, apoi spre final adaugam zahărul, lămâia şi lăsăm să fiarbă până ajunge la consistenta mierii de albine."

Cristina Nicola, producător: "Duce spre dulceaţă franţuzească, dulceaţă din flori de liliac din cămara noastră a ajuns şi pe masa oaspeţilor din străinătate, din Europa, în Italia, Spania, Germania, dar să ştiţi că a ajuns şi în China unde a fost foarte apreciată."

Turiştii care gustă pentru prima dată rămân fără cuvinte.

Turist: "Este un gust fin, un gust franţuzesc"

O sticlă de sirop natural de liliac costa 16 lei, iar borcanul de dulceaţă 14 lei.

Pe lângă liliac, a înflorit şi socul, iar florile sale aromate sunt trasformate în socată. Este una dintre cele mai cerute băuturi în acest restaurant tradiţional din Cluj.

Paul Stoica - barman: "Aici avem sirop de soc, mentă, lămâie şi apă minerală."

În zona Saschizului, din Mureş, anual se procesează 80 de tone de floare de soc. Jim, venit din Marea Britanie, face pe lângă sirop de soc şi gin. Reţeta e asemănătoare cu ţuica ardelenească.

Jim Turnbull, proprietar fabrica: "Am început să facem socată pe care o exportăm în Regatul Unit, anul trecut am exportat 120.000 de litri de socată, dar ne-au mai rămas din florile de soc şi ne tot gândeam oare ce să facem din ea şi aşa am decis să producem şi gin."

Sandor Doczi, reprezenatnt firma: "Având această materie primă, am zis de ce nu."

Ginul de soc din Mureş este unic în lume, se laudă producătorii.

