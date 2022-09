O stână din apropiere de Sibiu a fost atacată de urși. Zeci de capre au murit

Ciobanii spun că sunt neputincioși şi că nici câinii, nici gardurile electrice, nu mai au niciun efect. Împrejurimile sunt frecventate şi de turişti şi nu puțini au dat nas în nas cu ursul în timp ce erau în drumeţie.

Animalele au început să dea târcoale stânei

Familia Vlad crește capre de mai bine de 20 de ani pe dealurile împădurite. Până nu demult, animalele sălbatice erau o raritate pe lângă stâna. În ultima vreme, însă tot dau târcoale și chiar au năvălit în ţarcuri.

Jan Dumitru Vlad, cioban: „Am văzut o ursoaică mare care fugea după capre, caprele au apucat de au rupt țarcul. Avem gard electric, avem câini, le ținem închise peste noapte, nu le lăsăm libere, dar degeaba, sunt flămânzi și nu-i mai sperie nici focul, nici gardul electric”.

Roberto Vlad, cioban: „Dintr-o dată am auzit caprele că zbiară pe aici și au fugit din țarc și nu am băgat seara de seamă ce e. Pe lumină am găsit animale moarte și nu au mai fost toate aici”.

Proprietarii stânei au pierdut peste 20 de capre. Alte câteva au dispărut. Ciobanii bănuiesc că au fugit ori au fost târâte de urși în pădure. Oamenii nu s-au încumetat să caute prea departe în desiș, mai ales că acolo au văzut și o ursoaică alături de pui.

Dumitru Vlad, cioban: „Ziua îl găsim prin tufe, că e plin de tufe, nu se curăță nimic. Dorm aici. Ziua la amiază și porcii mistreți, ursul, lupul, șacalul. Normal că ne sperie, cum să nu. Cu câinii, zbieri, faci foc noaptea, dar degeaba. El dacă e învățat”.

Oamenii au depus o plângere la primăria din Sibiu. Inspectorii sanitar veterinari au constatat decesul animalelor, iar în zilele următoare administratorul fondului forestier și reprezentații administrației locale vor stabili un plan de acțiune pentru rezolvarea situației, mai ales că această zonă de la marginea Sibiului este preferată de mulți turiști, dar și de localnici pentru plimbări și excursii.

