O primărie din Bacău, obligată să asfalteze o stradă. Cum a reușit un băcăuan să obțină această victorie

În ciuda diferitelor șicane la care a fost supus, un bărbat a reușit să obțină, în premieră, o victorie în fața unei primării din județul Bacău.

Cristinel Tănase, din comuna Cleja, a decis să dea primăria din comuna în care locuiește în judecată, pentru că se săturase de promisiuni deșarte. Bărbatul, care a muncit 15 ani în Italia, și care s-a întors de curând acasă, a început lucrările pentru construierea casei sale încă din 2008, și tot de atunci, pe strada pe care locuiește nu s-a făcut nimic, scrie Ziarul de Bacău.

„Drumul, pe timp de ploaie este impracticabil. Pe acest drum nu intră mașina de gunoi, pompieri, salvare dacă plouă. Noi locuitorii avem nevoie de mașini de teren să putem circula pe acest drum. Am fost de nenumărate ori la dl. primar să-i spun de situație și i-am cerut să găsească o rezolvare, dar m-a trimis înapoi în Italia, unde am lucrat o perioadă dacă nu-mi convine drumul. Am trimis o somație primăriei, somație primită în data de 28.06.2021, prin care solicitam să adopte într-un termen rezonabil o hotărâre de consiliu local care să prevadă măsuri urgente pentru reabilitarea acestui drum. Nu am primit niciun răspuns, motiv pentru care am formulat prezenta acțiune în contencios, subsemnatul fiind o persoană vătămată conform art. 2 alin 1 din Legea 554/2004”, a relatat pentru Ziarul de Bacău Cristinel Tănase.

Bărbatul s-a confruntat cu diverse probleme din partea primarului comunei, însă nu s-a lăsat intimidat. Nici măcar vecinii nu l-au susținut, pentru că le-a fost frică.

„Nu mai zic ca a trimis oameni de la Primărie să mă verifice, dacă am totul în regulă cu casa. Vecinii vor și ei asfalt, vă dați seama, dar le e frică de primar”, a mai spus bărbatul.

Decizia Tribunalului Bacău, o premieră

Astfel că, în 2021, bărbatul a decis să dea în judecată Consiliul Local Cleja și a solicitat să i se respecte drepturile de a beneficia de o stradă asfaltată. Acesta a cerut să se ia măsuri urgente pentru reabilitarea străzii.

Tribunalul Bacău i-a dat câștig de cauză lui Cristinel Tănase, în mai 2022. Cristinel Tănase a câștigat și recursul, iar sentința a rămas definitivă.

Acum, primăria comunei Cleja este obligată să reabiliteze strada.

Sursa: Ziarul de Bacău
Dată publicare: 11-04-2023