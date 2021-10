O nouă zi cu 200 de morți de Covid și peste 1.600 de oameni la ATI: ''Nu mai așteptați acasă până, în ultima clipă''

Pro TV

Este o nouă zi cu peste 200 de morți, iar medicii, care îngrijesc bolnavii de COVID fac, un apel disperat: ''Nu mai așteptați acasă până, în ultima clipă!''.

Copleșiți de un val de cazuri grave ale unor oameni, care s-au tratat singuri doctorii avertizează că paturile cu oxigen nu sunt întotdeauna disponibile, iar ei nu pot, să facă minuni. În acest moment sunt peste 1.600 de persoane la terapie intensivă.

În Iași, 4 bolnavi cu Covid au murit azi-noapte pentru că au refuzat să meargă la spital deși se simțeau foarte rău. Când au ajuns medicii la ei era mult prea târziu.



Diana Cimpoeșu, medic șef UPU SMURD: ''Erau în stop cardiorespirator, s-a efectuat resuscitarea, dar fără rezultat''.

În total, au fost 211 decese în doar 24 de ore.

Iar pentru cei care cer ajutor când nu mai pot să respire, abia se găsesc locuri.

La Iași, curtea Spitalului de Boli Infecțioase arată dimineață ca după o tragedie colectivă: ambulanțele care aduceau alți și alți pacienți abia își făceau loc.

''Pacienții vor fi aduși de ambulanță pentru consult și vor stă pe targă ambulanței pentru că nu avem unde să ii ducem. Nu avem pat și nici oxigen în momentul de față'', spune un medic.

Diana Cimpoeșu, medic șef UPU SMURD: "Sunt momente dramatice, eforturi mari. Când nu avem ambulanțe luăm o mașină de victime multiple, punem aici 2 - 3 pacienți pe oxigen ca să eliberăm 2 ambulanțe sau 3 care să meargă după alți pacienți''.

Neputința este trasă la indigo peste tot în țară. Medicii improvizează ca să ajute cât mai mulți oameni.

Dr. Fiorella Mitoiu, purtătorul de cuvânt Sf. Pantelimon: ''Jumătate din secția ortopedie a fost transformată în ATI, tot etajul 4 - cardio - a fost transformat în secție pentru pozitivi, la nivel de primiri urgențe, ca să vb pe șleau în cadrul UPU sunt pacienți care stau pe scaune, pe băncuțe aduse din cadrul spitalului ca să le putem asigura oxigen. Din 60 și pacienți, unul singur este vaccinat''.

Și medicii de la Bagdasar Arseni improvizează ca să ajute cât mai mulți oameni.

Dr. Amalia Hangiu, medic UPU Bagdasar Arseni: ''Are nevoie de un flux crescut de oxigen, pană la 50 de l şi am improvizat o butelie de oxigen pentru că nu mai avem loc la panoul principal de oxigen al secţiei - nu putem să lăsăm pacientul să facă stop, să desatureze sub ochii noștri. Sunt extrem de mulţi''.

Peste 2.800 de persoane au avut test pozitiv de Covid în București în doar 24 de ore, iar în toată țară peste 10 mii. Așa că nu e de mirare că numărul celor care ajung în spital se mărește de la o zi la altă.

Avem 16.179 de bolnavi cu SARS COV 2 internați. 1.603 sunt la terapie intensivă, cea mai mare parte nevaccinati. Ultima statistică oficială arată că la nivel național mai erau libere doar 3 locuri de AȚI covid: 2 în capitală și 1 în Constanța.

Premierul demis anunță că de marți va fi disponibilă și unitatea medicală de la Pipera, unde în prima faza vor fi internați în jur de 100 de bolnavi. În două săptămâni acolo ar trebui să fie disponibile 374 de paturi cu oxigen.