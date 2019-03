Care sunt probele la cele patru tipuri de BAC, propuse de Ecaterina Andonescu

Ministrul Educaţiei propune patru variante de Bacalaureat, în funcţie de profil: real, uman, licee vocaţionale şi clase tehnologice. Ecaterina Andronescu are şi alte idei care ar schimba radical structura sistemului de învăţământ.

De pildă, introducerea unui aşa-zis an suplimentar, pentru elevii de clasa a 9-a, care nu vor lua evaluarea în noua sa formă.

"Nu este tocmai un an de repetenţie, dar elevii nu trec mai departe până când nu învaţă ce trebuie", susţine ministrul.

Potrivit proiectului Ecaterinei Andronescu, din şcoala profesională elevul ar avea două variante. Dacă a ales 3 ani de studii, dă examen pentru certificatul de competențe şi intră direct în câmpul muncii sau poate completa cu încă un an la un liceu tehnic şi să dea BAC-ul Tehnologic. Cu această diplomă poate merge la o postliceală, dar nu şi la facultate.

Ecaterina Andronescu, ministrul Educaţiei: "Din şcoala profesională poate să se ducă în liceu să îşi continuie ruta profesională prin liceul tehnologic. Aceste studii se finalizează cu un BAC pe care l-am numit T de la tehnologic. Nu obligă nimeni pe cel care este absolvent de liceu tehnologic să poată să susţină un BAC din celelalte categorii".

Celelalte categorii sunt BACALAUREAT DE TIP A1, A2 sau V.

Bacalaureatul A1 e accesibil şi celor din liceele profesionale, dar este adresat celor cu profil de ştiinţe. Adică real. Probele vor fi limba romană şi limbă străină, o materie din profilul real şi un test de creativitate. Mai departe absolventul va merge la facultăţi din zona ştiinţelor.

Bac-ul A2 e rezervat liceenilor de la şcolile cu profil socio-uman. Vor avea examen la limba română şi o limbă străină, istorie, o materie din profilul uman şi testul de creativitate. Şi vor putea merge la universităţi umaniste.

Varianta V e pentru liceele vocaţionale. Aici sunt patru probe - română, limbă străină, proba artistică şi testul de creativitate. Următorul pas sunt specializările vocaţionale.

Toate aceste propuneri vor fi puse în dezbatere publică, apoi supuse votului în Parlament, deci nu se ştie din ce an şcolar vor fi aplicate.

Aşadar cei care sunt acum în clasa a XII-a dau BAC-ul în varianta actuală. Ei au primit fără mari emoţii rezultatele de la simulare.

Elev: "Eu mereu sunt relaxat, pentru că n-are rost să te stresezi. Am greşit din neatenţie şi că m-am grăbit. Am terminat testul într-o oră jumate şi am stat să mă uit pe pereţi".

La Colegiul Naţional Spiru Haret, procentul mediilor peste 5 a fost la simulare de 95%. Mai mic totuşi decât la cea mai recentă sesiune de Bacalaureat, când a fost 100%. Notele nu se trec în catalog decât la cererea explicită a elevilor majori sau a părinţilor lor.

În ţară, rezultatele au fost oricum mai bune faţă de anul trecut, când 39 la sută au luat peste 6 la simulare şi 69% au luat Bacalaureatul.

De anul viitor, sunt anunţate schimbări şi la clasele mai mici: grupa mare de grădiniţă va deveni obligatorie. Iar clasa zero sau pregătitoare va fi denumită clasa I şi toate celelalte vor fi decalate.

Ministrul Educaţiei îşi propune să îi taxeze cu un an în plus pe cei care vor lua note mici la primul examen naţional, care se va muta în clasa a nouă.

Ecaterina Andronescu: "Trebuie să ne pregătim pentru aceasta extensie a învăţământului obligatoriu. Evaluarea naţională, cei care nu fac faţă la acest moment să încercăm să le asigurăm un an suplimentar. Nu înseamnă neapărat un an de repetenţie, dar nu lăsăm pe nimeni să treacă fără să aibă acumulările absolut obligatorii".

Noul proiect introduce şi consilierii de carieră pentru elevii de la clasa a 7-a.

