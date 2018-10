O mamă furioasă din Vaslui a atacat-o pe angajata Protecției Copilului, după ce i-au fost luați copiii

Incident violent în faţa Tribunalului din Vaslui. O femeie de 46 de ani a atacat-o la ieşirea din clădire pe o juristă care a obţinut în instanţă plasarea definitivă a unuia dintre copiii ei către un asistent maternal.

Mama a răbufnit şi a lovit-o pe angajata Protecţiei Copilului, iar acum este cercetată penal pentru ultraj.

Femeia este mama a 6 copii. În iunie, ultimii doi copii care mai locuiau cu ea, unui de 5 ani, celălalt de 7 ani, au fost luaţi în grija statului, pentru că trăiau în condiţii deplorabile, erau mereu flămânzi şi murdari.

Angajaţii Protecţiei Copilului au propus să fie daţi unor asistenţi maternali. Iar miercuri Tribunalul a dat decizia defintivă în cazul unuia dintre copii. Enervată, mama a atacat-o pe jurista care s-a ocupat de dosar.

Mihaela Bălan, jurist DPC Vaslui: „Am fost lovită de 3 ori cu geaca peste cap, fată şi buze. Am intrat în panică. Am văzut că, continuă cu ura de nedescris, am revenit la tribunal şi am povestit jandarmilor ce s-a întâmplat. Am anunţat judecătorul prin grefier.”

Întrebata de ce a reacţionat agresiv, femeia a negat acuzaţiile.

Mamă: „Ea mi-a luat copiii, o doamnă brunetă a venit şi mi-a luat copiii din curte. N-am bătut pe nimeni şi dacă o bat am şi eu mâini s-o bat, de ce mi-a luat copiii de aici?"

Vecinii femeii susţin că banii din alocaţiile copiilor erau adesea cheltuiţi pe băutura.

Vecină: „Nu mai are venit. Lua alocaţia copiilor, ajutorul, acu nu."

Localnică: „Merge pe drum, te batjocoreşte, te face în tot felul.”

Asistenţii sociali din sat au încercat să o ajute cu un consult psihiatric pe femeie.

Carmen Artene, asistent social primăria Ferești: „Am vrut să o ducem la spital, nu vrea să se interneze. Nu putem să o luăm cu forţa și la mine a sărit, a rupt hainele de pe ea, m-a scuipat, țiăa la mine. Mă aşteptam să îmi dea cu perforatorul în cap. Îmi e teamă."

Ionel Armeanu Ștefănică, directorul DGASPC Vaslui: „Vom face o plângere, atât la poliţie, cât şi la Parchet."

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ultraj pe numele mamei, iar ancheta a fost deja preluată de un procuror.

