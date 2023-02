O furtună de zăpadă face prăpăd în SUA. Aproape 75 de milioane de oameni, sub alertă de vreme rea

Școlile au fost închise, iar viscolul a ținut la sol peste o mie de avioane. În orașul Pheonix, rafalele de vânt de 80 km/h au doborât stâlpi de înaltă tensiune, lăsând fără curent electric mii de locuințe.

Aproape 75 de milioane de oameni din 29 de state americane se află sub alertă de vreme rea, cu temperaturi ce pot ajunge la minus 45 de grade Celsius, în unele zone.

A winter storm brought high winds and snow Wednesday to parts of Arizona and New Mexico, leaving thousands without electricity. Up to a foot of snow is expected in northern Arizona by Thursday morning. https://t.co/jWcQPxdi5M pic.twitter.com/Vbug7QKEJQ