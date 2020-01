O fetiță de opt ani, găsită rătăcind între două sate, după ce mama sa ar fi bătut-o și ar fi alungat-o de acasă

O întâmplare care dă fiori s-a petrecut la Vaslui. O copilă în vârstă de 8 ani a fost găsită la câțiva kilometri distanță de casă, îngheţată de frig şi speriată.

Ea a povestit că fusese bătută şi alungată de acasă de mama ei vitregă. Fetiţa este acum internată într-un centru al Direcției de Protecție a Copilului Vaslui, iar poliția a început o anchetă în acest caz.

Duminică la prânz, un localnic din Măscurei a văzut copila rătăcind pe un deal, la marginea unui sat vecin. Era îmbrăcâtă sumar, speriată, murdară și flamândă. A spus că nu se mai întoarce acasă pentru că mama vitregă ar fi gonit-o. Omul a cerut imediat ajutorul autorităților.

Dr Dan Ungureanu, SAJ Vaslui: „Ambulanța Bârlad a fost solicitată în comună Pogana pentru o fetiță de 8 ani care a fost găsită rătăcind între două sate. Echipajul a găsit fetița conștientă și stabilă hemodinamic”.

Copila a fost apoi preluată de specialiștii Direcției de Protecția Copilului și internată într-un centru.

Ionel Brătianu, DGASPC Vaslui: „Din primele verificări, se pare că acest copil a fost alungat de la domiciliu de către un părinte, a fost agresat fizic și psihic, fapt care s-a procedat la instituirea măsurii de protecție, securizarea acestuia”.

Anchetatorii au discutat cu mama vitregă pentru a afla ce s-a întâmplat, tatăl fiind plecat la muncă în județul Bacău. Femeia a recunoscut că o mai ceartă și că îi lasă pe cei doi copii mai mici ai săi, în vârstă de 1 și 3 ani, în grija fiicei vitrege, cât timp ea se ocupă de animale. Însă susține că nu a bătut-o și că nu a dat-o afară.

Georgiana Mihalcea, mama vitregă: „Am oameni martori că nu am bătut-o. Nu am bătut-o. De certat, nu spun, o cert. Orice părinte face ceva. Greșește, îl cerți, dar nu o bat. Să îi fi dat o palmă, aș fi zis, dar nu am dat”.

Protecția copilului, cât și polițiștii cercetează cele întâmplate, la finalul anchetei urmând să ia măsuri. Se vor face verificări pentru a vedea cum sunt respectate drepturilor celorlalți doi copii care mai sunt în familie.