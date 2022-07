O femeie s-a prăbușit cu balconul în timp ce întindea rufele. Martor: Blocuri făcute pe timpul lui Ceaușescu, noaptea la bec

Femeia întindea rufe și, cel mai probabil, s-a sprijinit de placa verticală din beton care a cedat. Ea a fost transportată la spital și are răni grave.

Incidentul s-a petrecut într-un bloc construit cu zeci de ani în urmă.

Martoră: A pus rufele pe sârmă și a căzut.

Reporter: Care era starea ei?

Martoră: Nu știu, au luat-o cu capul spart.

Reporter: Sunt blocuri vechi?

Martoră: Blocuri făcute pe timpul lui Ceaușescu, știu când le făceau că le făceau noaptea, la bec.

Reporter: Nicio reparație?

Martoră: Da, uite, când se întâmplă se întâmplă rău, dacă cădea și placa peste ea murea aici.

Căderea a fost atenuată de acoperișul de la intrarea în scară. Chiar și așa, femeia în vârstă de 35 de ani a fost prinsă sub bucățile de beton. Inspăimântați, vecinii au chemat pompierii să o elibereze.

Flavius Iscru, ISU Mehedinți: Ajunși la fața locului am constatat că persoana era prinsă sub acea placă și am degajat-o. A fost predată Serviciului Județean de Ambulanță cu politraumatisme.

Mihaela Petchescu, medic ambulanță: Starea pacientei deocamdată este destul de instabilă, traumatismul cranian pune foarte mari probleme, s-ar putea să aibă un pneumotor axor, oricum are un traumatism de hemitorace drept, traumatism de coloană lombară, este fractură membru superior drept, stare ei e destul de instabilă.

Autoritățile au început o anchetă. Urmează să stabilească dacă poate fi tras cineva la răspundere pentru cele întâmplate.

