O femeie însărcinată în 4 luni a fost rănită după ce soțul ei a intrat în depășire

O femeie însărcinată în patru luni a fost ranită într-un accident rutier produs pe Drumul Naţional 71, judeţul Dâmboviţa. Victima în vârstă de 33 de ani se afla în maşină alături de soţul ei.

La un moment dat, bărbatul a intrat într-o depăşire, iar un alt şofer care a virat spre stânga i-a izbit din lateral. O a treia maşină care venea din spate a lovit autoturismul şi l-a aruncat în şanţ.

Accidentul s-a produs pe DN 71, între Târgovişte şi Sinaia, la ieşirea din localitatea Aninoasa. Şoferul maşinii, de 34 de ani, susţine că era într-o depăşire, însă o altă maşină care era în faţa lui ar fi virat brusc la stânga.

Șoferul care a virat la stânga: ,,Am dat semnal să fac stânga, m-am asigurat din faţă, nu venea nimic, m-am uitat în oglindă, am văzut că vine cineva, am zis că frânează, m-a luat, m-a dus într-o parte, dânsul a sărit în şanţ şi a intrat dansul, abia am oprit cu frâna de mână."

Din spate, o a treia maşină, condusă de un bărbat, de 60 de ani, n-a mai reuşit să frâneze la timp

Șoferul ultimei maşini: ,,Am fost ultimul şi au intrat în depăşire şi am intrat şi eu şi n-am păstrat distanţa. M-am oprit în cel din față."

Alături de şoferul din prima maşină se afla şi soţia lui însărcinată în 4 luni.

În urma accidentului, femeia a fost rănită şi transportată la spital.

Femeia însărcinată a fost preluată de un echipaj de la ambulanţa şi transportată la spitalul judeţean din Târgovişte, pentru îngrijiri şi investigaţii. Între timp, la faţa locului poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările pentru a stabili exact cine se face vinovat de producerea accidentului.

Din cauza accidentului, traficul în zonă s-a desfăşurat cu difucultate.