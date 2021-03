O femeie din Iași a născut o fetiță moartă, după ce medicii au refuzat să o opereze de două ori

Anchetă de proporții la maternitatea Cuza Vodă, în Iași. Doi medici ginecologi sunt acuzați de malpraxis: ar fi refuzat de două ori să interneze o gravidă care acuza contracții.

Cu sarcina monitorizată și analizele la zi, femeia s-a prezentat din nou, a treia oară, la spital, când nu a mai simțit pruncul. A fost dusă direct pe masa de operație, iar fetița ei… scoasă fără suflare. Pe lângă Parchet, și Colegiul Medicilor investighează tragedia.

Șapte ani de zile s-a chinuit Manuela să rămână însărcinată. Aștepta o fetiță și deja îi alesese numele - Miruna. De două ori s-a prezentat la spital, cu contracții.

Manuela Leahu, mamă: „Dumneaei era de gardă, dar nu a vrut, nu şi-a dat acordul pentru internare şi pentru operaţie. Haideţi să îl scoatem pe semnătura mea şi gata, nu mai stăm la discuţii. Doamna doctor, bineînţeles, nu şi-a dat acordul. Am plecat acasă. Mi-au zis să revin peste o săptămână, când deja era prea târziu. Fata a decedat.”

Femeia spune că avea analizele la zi, iar sarcina îi era monitorizată. S-a panicat când nu a mai simțit pruncul. La o săptămână după refuz.

Manuela Leahu, mama: „M-am prezentat pentru că nu am mai simţit fetiţa. A fost prea târziu, la necropsie a ieşit de 36 de ore, 48 de ore, cum am declarat eu. Dacă scoteam fetiţa pe semnătura mea, atunci da, puteam spune că am făcut ceva pentru ea, dar tu nu i-ai dat dreptul la viaţă nici măcar 2 secunde.”

Spitalul are altă variantă. Tânăra s-ar fi prezentat inițial prea devreme, apoi prea târziu. Cauza decesului fetiţei, scrisă pe raportul medico-legal, este hipoxie fetală. Mai exact, bebeluşul s-a sufocat în burtica mamei.

prof. dr. Mircea Onofriescu, şef secție Obstetrică şi Ginecologie Maternitatea Cuza Vodă: „De fiecare dată când a venit, s-a constatat faptul că fătul era viu, avea nişte parametri doppler în limite normale şi nu avea niciun motiv de internare. La necropsie nu s-au găsit elemente care să spună că a avut o problemă de cordon de placentă sau a avut o malformaţie. Ea a venit cu sarcina oprită în evoluţie de cel puţin 48 de ore şi, bineînţeles, am constatat oprirea în evoluţie a sarcinii, am internat-o şi s-a rezolvat naşterea.”

Femeia, în vârstă de 34 de ani, a făcut mai multe sesizări, care au ajuns la Maternitate, Colegiul Medicilor şi Poliţie. Îi acuză pe medici de malpraxis şi neglijenţa în serviciu.

Marius Dancă, manager Maternitatea Cuza Vodă: „Fiecare va răspunde dacă au fost anumite culpe medicale. Nu pot şti ce a deranjat-o pe mama. Ceea ce le cer şi am şi verificat personal, să fie respectate, indiferent de persoana care se prezintă în triaj, orice urgenţă care se prezintă în urgenţă nu durează mai mult de 10 minute este preluată.”

Cel puţin 30 de procurori au făcut percheziţii în Maternitatea Cuza Vodă şi, după mai bine de 7 ore, au ridicat teancuri de acte.

Dragoş Bordianu, prim-procuror Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași: „Se desfăşoară activităţi care au în vedere documentarea unor presupuse infracţiuni de vătămare a fătului şi abuz în serviciu.”

Iar în această după-amiază, doi medici au fost duși la audieri.

Anca Vijiac, purtător de cuvânt IPJ Iași: „Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale al IPJ Iaşi efectuează, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi 2 Percheziții într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu.”

Femeia mai are acasă doi băieţi, de 12 şi 17 ani.