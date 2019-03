O familie sărmană a rămas pe drumuri. Flăcările le-au mistuit locuința de la primărie

O familie sărmană din Botoşani a rămas şi fără locuinţă primită drept ajutor din partea primăriei. Din fericire, cei trei copii şi mama lor, care se aflau în imobil au reuşit să iasă înainte ca flăcările să mistuiască totul.

Pompierii au oprit extinderea focului la casele din apropiere, mai ales că vântul bătea cu putere.

Incendiul a avut loc într-un cartier mărginaş al oraşului şi se pare că a pornit de la o sobă. În locuinţă care aparţine primăriei, se aflau o femeie şi cei trei copii ai săi, cu vârste cuprinse între 13 şi 18 ani. Toţi au părăsit de urgenţă casă şi au sunat la 112 pentru a cere ajutor. Tatăl, care se afla la muncă, a aflat prin telefon vestea.

Tatăl copiilor: "M-au sunat. Au zis că e fum şi se inadusa în casă acolo. Şi acum ieşea de la burlan fum şi din cauza vântului s-a aprins podeaua.

Reporter: "Erau în casă?"

Tatăl copiilor: "Da, dar au ieşit şi au fugit în fundul grădinii."

La faţa locului a ajuns şi o ambulanţă SMURD, pentru că cei trei copii au suferit un atac de panică.

Slt. Dorina Lupu, purtător de cuvânt al ISU Botoşani: "La sosirea forţelor de intervenţie, ardea locuinţă în toatlitate, existând pericolul de propagare a flăcărilor la casele învecinate. Pompierii au eliminat riscul de explozie, din casa fiind scoasă o butelie. Cel mai probabil, incendiul a fost generat de o sobă supraîncălzită."

Vecinii spun că familia este foarte săracă. Tatăl munceşte cu ziua, iar mama, care are probleme de sănătate, sta acasă şi are grijă de copii.

Vecină: "Eu am văzut fum, pară nu am văzut până nu am venit aici. Erau nişte oameni necăjiţi. Ea nu are serviciu, iar copiii mâncau la Crucea Roșie. Vai de capul lor. "

Vecină: "Ferească Dumnezeu! Şi ea, săraca, e bolnavă!"

Din păcate, în urma incendiului, familia a rămas şi fără puţinele lucruri pe care le avea.

Tatăl copiilor: "Nimic, ce să mai rămână? Din acte, am numai buletinul care e la mine. În rest, totul e ars înăuntru. Aveam şi contractul acolo. E casa statului, e locativă."

Familia va locui la rude, până ce se va găsi o nouă locuinţă pentru ei. Pagubele produse de incendiu depăşesc 20.000 de lei.

