O familie din Neamț a rămas pe drumuri, după ce un incendiu puternic le-a mistuit casa. „Orice sprijin este binevenit”

Anchetatorii spun că incendiul s-a produs din cauza hornului care nu era bine izolat.

Copiii, cu vârste între 8 și 16 ani, au rămas doar cu hainele de pe ei, și nu mai știu cum să ia viaţa de la capăt. Iar părinții și bunicii lor fac un apel către oameni cu suflet mare să le vină în ajutor.

Sub acelaşi acoperiş locuiau proprietarii, fiul lor cu soţia şi cei patru nepoţi. Nu aveau o viaţă uşoară, însă îşi duceau traiul în linişte. Totul s-a schimbat în momentul în care flăcările le-au cuprins casa. Vecinii au încercat să ajute, însă vâlvătaia era prea puternică.

În numai câteva minute, două locuinţe şi o anexă au fost înghiţite de flăcări uriaşe. Fiul proprietarilor spune că nu au mai apucat să salveze aproape nimic şi bieții oameni au rămas doar cu hainele de pe ei.

Bărbat: Ne-a dat un vecin o casă până să putem rezolva problema. Altă soluţie nu avem, nici posibilităţi financiare.

Reporter: Care sunt şansele să vă construiţi o casă nouă din forţe proprii?

Bărbat: Nicio şansă prin forţe proprii, nu mai este cu ce...

Nepoţii proprietarilor spun că au trecut printr-o spaimă cumplită, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt în viață cu toții.

Andra Manea: S-a petrecut foarte repede, am auzit-o pe mama că cheamă pompierii. Am ieşit afară în dreptul geamului. M-am panicat, am văzut focul şi am început să mă sperii.

Reporter: Care a fost prima voastră grijă?

Andra Manea: Părinţii, copiii, că rămânem fără casă.

Reporter: Ce lucruri îţi lipsesc cel mai mult?

Andra Manea: Totul îmi lipseşte, casă, cu siguranţă, nu am unde să dorm.

Autorităţile locale spun că vor căuta soluţii pentru familia greu încercate.

Lucian Aprofirei, administrator public: „Din partea Administraţiei Locale o să facem tot ce ţine de noi o să alocăm un sprijin financiar, materiale de construcţii. Orice sprijin este binevenit. A rămas pe drumuri o familie cu 8 persoane, patru adulţi şi patru copilaşi”.

Deocamdată, un vecin le oferă temporar adăpost, iar oamenii, deşi nu au cerut până acum nimănui nimic, speră că se vor găsi oameni cu suflet mare care să le vină în ajutor.

Sursa: Pro TV
Dată publicare: 12-06-2023 18:04