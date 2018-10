O casă din județul Brașov a luat foc în urma unui scurtcircuit

Un incendiu puternic a distrus casa unei familii din judeţul Braşov. Flăcările violente, alimentate de fanul depozitat în pod, au mistuit în totalitate locuinţa din lemn. Nimeni nu a fost rănit, însă locuitorii au rămas acum pe drumuri.

Incendiul s-a declanşat miercuri la prânz, la o casă cu două etaje din Moieciu de Jos. Flăcările au înghiţit imediat locuinţa din lemn, care a ars până la temelii. Vecinii speriaţi au sunt imediat la 112.

Vecin: "Flăcări, erau până sus flăcările. Am văzut că iese fum. Până am venit eu în roata casei să văd de unde e fum, erau flăcările sus."

Vecin: "În pod a fost fân şi s-a aprins foarte repede."

Pro TV

Focul a fost observat chiar de proprietar. Când şi-a văzut casa mistuită de flăcări, femeia a suferit un atac de panică. Tatăl ei, care locuieşte în vecinătate, i-a sărit imadiat în ajutor, fără să reuşească, însă, să mai salveze ceva din locuinţa.

Aurel Scântei, fratele proprietarei: "A venit până la beci să îşi ia ceva de acolo, să aşeze ceva şi auzit ceva în pod bocănind şi atât, era în flăcări.

Citește și Pericolul arderii resturilor de pe câmpuri. Doi bărbați au murit în flăcări

Localnic: "Am scos butelia şi am fugit cu ea încolo şi până am fugit, deja focul era până la jumătate, pe hol. N-am mai avut ce face. De acolo, de la curent de undeva, că am avut fanul deasupra şi deja a plecat de la fân şi până a ajuns focul aici deasupra şi deja a început să ardă. Nu te mai puteai băga."

Panica s-a instalat imediat şi între vecini. De frică să nu se extindă flăcările şi la locuinţele lor, tot din lemn, oamenii au sărit în ajutor cu găleţi şi furtunuri cu apă.

Pro TV

Vecină: "Se întindea flacăra în noi, de asta ne-a fost frică. Am dat cu apă, cu furtunul ăla, un pic de apă."

Vecin: "Am zis că cineva a dat foc la frunze şi după aia, uitându-mă a doua oară, am văzut că se înteţeşte focul şi iese fum de la casa vecinei, prin țiglă. Şi atunci am strigat, ne-am alarmat."

Pompierii încearcă să află de la ce a pornit incendiul. Cel mai probabil, este vorba de un scurt circuit. Oamenii, rămaşi acum pe drumuri, vor locui o perioadă în casa părinţilor.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!