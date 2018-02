Aterizare de urgență a unei aeronave cu 144 de persoane la bord: câțiva au „răni minore”

Zborul 2123 a fost programat să decoleze la ora locală 7:25, însă momentul clar când aeronava a trebuit să se întoarcă la sol rămâne unul necunoscut, scrie FoxNews.

Echipajul a decis reîntoarcerea la sol, după ce au sesizat flăcări la bord. Reprezentanții aeroportul sunt de părere că incendiul ar fi izbucnit la o unitate auxiliară, iar echipajul a luat decizia de-a executa o aterizare de urgență.

Southwest Airlines flight #2123 landed at John Wayne Airport. A fire was reported, chutes were deployed to evacuate passengers and crew memebers. Fire is out. Additional details pending.