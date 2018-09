O bătrână aproape oarbă din Neamţ a reuşit să învingă 2 hoţi. "Banii îi aveam oricum pe card"

Doi indivizi din judeţul Bacău au ajuns după gratii după o tentativă nereuşită de tâlhărie.

Cei doi bărbaţi, de 27 şi 34 de ani au vrut să jefuiască o bătrânică de 89 de ani, aproape oarbă, din comuna Piatra Şoimului, judeţul Neamţ. Au legat-o, însă femeie dibace, s-a dezlegat în momentul în care a rămas singură şi a reuşit să ceară ajutor, în vecini. Tâlharii au fost nevoiţi în final să fugă, fără să ia nimic din casă. Acum amândoi au fost reţinuţi de poliţişti pentru 24 de ore.

Bătrâna povesteşte că s-a pus să doarmă, iar la un moment dat a văzut lumina în curte. S-a dus să verifice iar atunci s-a trezit cu cei doi indivizi în casă. Femeie spune că au legat-o de pat şi s-au apucat să scotocească în altă cameră, după lucruri de valoare şi bani. Cu prezenţa de spirit, bătrâna s-a dezlegat şi s-a strecurat din casă.

„Dumnezeu a ţinut cu mine. Am scăpat cu banii dar nu îi am acasă. Sunt la fată pe card”, spune bătrâna.

"Căutau banii unde-s banii. M-am sculat din pat şi au tras un batic de pe uşă şi mi-au pus baticul aşa. Am zis că le aduc acum dar ei în timpul ăla căutau. Am ieşit afară şi am strigat hoţii mai oameni buni hoţii. Nu m-am speriat, ce să mă mai sperii în furia aia?"

Unul dintre vecini a auzit-o şi i-a sărit rapid în ajutor. Între timp, indivizii s-au făcut nevăzuţi.

"Fire puternică. Foarte puternică. Dumnezeu a întărit-o ca la frică. Cum te întăreşte Dumnezeu", spune o vecină.

Poliţiştii au reuşit să dea repede de urma celor doi suspecţi şi i-au reţinut. Acum ei sunt arestaţi preventiv pentru tâlhărie calificată.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!