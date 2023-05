O barcă cu 12 oameni s-a răsturnat în râul Mureș. Un copil de 4 ani a murit, iar 2 copii și 2 adulți sunt dați dispăruți

Un copil de 4 ani și-a pierdut viața, iar alte 4 persoane, 2 copii și 2 adulți, sunt date dispărute, după ce o barcă supraîncărcată s-a răsturnat în apele învolburate ale râului Mureș. Șapte oameni au reușit să iasă teferi la mal.

Barca a fost lansată la apă din apropierea localității Șemlac, din Arad, chiar înainte de lăsarea serii. 12 oameni au urcat în ea - 6 adulți și 6 copii.

În satul Periam, din Timiș, barca s-a răsturnat, în apropierea malului. Localnicii le-au sărit primii în ajutor.

Femeie: „A venit un vecin și a strigat că sunt oameni care se îneacă, strigau după ajutor. Am trimis o barcă cu două persoane. În 20 de minute s-a întors barca cu o femeie, 35 de ani aproximativ, semne vitale avea, și un copil de 5-6 ani, care încă avea puls”.

Șapte oameni au reușit să iasă teferi la mal. Însă un băiat de patru ani a fost scos din ape în stop cardio-respirator și nu a putut fi resuscitat de către salvatori.

Alți doi copii, un băiat și o fată, precum și doi dintre adulți au fost dați dispăruți. Potrivit unor surse din poliție, cel care era la cârma ambarcațiunii era băut.

Bărbat: „Erau mai mulți ei, se distrau acolo eu știu. N-or fost normali la cap când or intrat. Nu aveau voie să intre deloc, mai ales cu copiii”.

Pompieri din două județe au pornit în căutarea celor pierduți în apele Mureșului.

Zoran Simic, ISU Timiș: „O așa mobilizare nu am avut de mult. Sunt de 18 ani pompier, am mai avut cazuri de persoane înecate, chiar 12 să fie într-o ambarcațiune și să se răstoarne nu am avut așa ceva în zona Mureșului”.

Căutările s-au întins pe tot parcursul nopții.

