Aeronavele cu 180 și respectiv 189 de locuri au decolat din Fujairah și vor ateriza la București, pe Henri Coandă, după ora 23:30, cu escală tehnică în Hurghada. Sunt turiști care ar fi trebuit să revină pe 28 februarie din Abu Dhabi și pe 3 martie din Dubai, anunță compania, conform news.ro.

Operațiune logistică complexă

Pasagerii au fost transferați sâmbătă de la unitățile de cazare spre Fujairah pentru îmbarcare. „Echipele Christian Tour au lucrat împreună cu partenerii locali, operatorii aerieni și reprezentanții aeroportuari pentru a găsi cea mai sigură soluție", se arată în comunicat. Toate cheltuielile de repatriere sunt suportate integral de agenție.

„Cea mai importantă responsabilitate a noastră este siguranța turiștilor", a declarat Cristian Pandel, CEO și fondator. „Am fost permanent în legătură cu turiștii noștri, i-am rerutat, ne-am ocupat de cazări și acum am reușit să-i aducem în siguranță acasă.”

Christian Tour activează de aproape 30 de ani pe piața din România.