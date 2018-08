Nunta fiului lui Dragnea. De la 5 dimineața, invitații au trecut de la Marcel Pavel la Florin Salam

Petrecere mare în PSD. Liderul partidului și-a însurat băiatul și a dansat până dimineață la Palatul Snagov, alături de sute de invitați.

Mama ginerelui, fosta soţie a lui Dragnea, Bombonica Prodana, nu a participat la nuntă. În centrul atenției au fost mireasa, dar și iubita socrului mare, care a schimbat mai multe ținute. Pe de altă parte, mai mulţi protestatari i-au întâmpinat pe nuntași la intrarea pe domeniul din Snagov și au vrut să vină și la cununia religioasă. Dar mirii au schimbat biserica în ultimul moment.

Mirii, Gina şi Valentin, au dat startul petrecerii pe melodia "Frumoasa mea", interpretată live de Marcel Pavel. Pe ringul de dans din sala de bal a Palatului Snagov s-au alăturat apoi Liviu Dragnea, tatăl mirelui, împreună cu iubita lui, Irina.

Cele două cupluri au fost urmărite îndeaproape de cei 700 de invitaţi. Mireasa în vârstă de 28 de ani a fost îmbrăcată într-o rochie albă, cu umeri goi, corset şi broderie aplicată.

Dana Budeanu: "Florile aplicate pe voal, fiind foarte aproape de margine, cine le-a aplicat nu a înţeles că tulul rămas se decupează. Machiajul: nu aveţi nevoie de atât machiaj, nu înţeleg de ce cer miresele smokey eyes."

Iubita socrului mare, Irina, în vârstă 26 de ani, a ales o rochie verde din mătase.

Dana Budeanu, creator de stil: "Rochiile au fost foarte frumoase, singura pe care nu am înţeles-o e cea neagră cu roz cu strip-uri ivory, nu e potrivită pentru cununia religioasă, dar trebuie păstrată şi purtată. Rochia verde e o alegere foartă fină."

Cele două tinere au atras toate privirile şi la cununia civilă cu ţinutele lor. Gina şi Valentin au spus ”Da” în fata primarului general, Gabriela Firea Pandele, în sediul proaspăt renovat al instituţiei. Pentru cei doi, Gabriela Firea a permis accesul pe scările principale.

La cununia civilă, când a devenit doamna Dragnea cu acte, Gina a purtat o rochie uşoară de voal, fără mâneci, în timp ce Irina a avut o rochie despre care criticii de modă spun că este o copie a celei purtate de ducesa Meghan cu o zi înainte de nuntă. Ţinuta respectivă ar costa peste 1000 de lire sterline.

Dana Budeanu: ”Rochia e lungă. Nu e interzis, însă fiind eveniment de zi, rochia lungă e uşor exagerată. Dacă era cununia pe o plajă undeva sau o grădină...aici sunt în Primăria Generală.

Nu trebuie să fiţi asortaţi, nu ştiu dacă a avut un consilier, dar nu are nici o legătură. Dacă se îmbraca în roz te îmbrăcai şi tu? Îţi faci o batistă din ce rămâne de la rochie? Nu."

În schimb, Liviu Dragnea şi fiul său Valentin au fost criticaţi de stilişti pentru alegerea făcută.

Dana Budeanu: "Pantalonul e foarte lung şi mânecile mai lungi decât ar trebui. Un centimetru, doi vi se pare puţin, dar contează enorm. Iar sacoul vă este şi scurt."

Cununia religioasă era programată duminică seara la biserica Sfântul Elefterie din Capitală. Dar vestea zeci de oameni îi vor aştepta pe nuntaşi pe trepte ca să protesteze fața de felul în care Liviu Dragnea conduce România i-a determinat pe tinerii însurăței să mute ceremonia la Palatul Snagov.

Invitaţii au sosit pe rând, cei mai mulţi politicieni: premierul Viorica Dăncilă, miniştri, deputaţi, senatori şi primari din toată ţara.

Cu toţii au fost întâmpinaţi de protestatarii care s-au mutat la intrarea pe domeniul Snagov ca să îşi strige nemulţumirile.

Protestatar: "Din câte am înţeles, majoritatea membrilor guvernului şi primarii PSD din reşedinţele de Guvern vor fi prezenţi aici şi vreau să vadă că poporul este nemulţumit."

Protestatarii au avut şi un mesaj pentru tinerii căsătoriţi.

Protestatar: "Fericire le doresc mirilor tineri şi dacă este posibil să nu calce pe umărul tatălui.”

Protestatarii nu s-au putut apropia de palat, pentru că acesta este înconjurat de un domeniu vast, izolat de restul proprietăţilor.

Oaspeţii au fost întâmpinaţi cu băuturi fine şi un meniu care a cuprins un aperitiv din somon afumat, pate de ficat de pasăre cu aromă de vin de Porto şi terină din piept de curcan cu ficat şi ciuperci, dar şi sarmale, file de somon şi muşchi de porc cu cimbru verde, piept de pui marinat cu ghimbir şi usturoi şi cotlete de berbecuţ.

Atmosfera de petrecere a fost asigurată de mai mulţi artişti români, printre care Marcel Pavel, Călin Geambașu, taraful din Clejani şi Florin Vasilică.

Florin Vasilică: "Oamenii şi-au dorit să fiu acolo, le-am făcut atmosfera cât am putut, oamenii s-au simţit bine, au jucat intens. Eu am avut ieri un concert pe lângă Vâlcea şi am ajuns în jur de ora 1 noaptea, recitalul meu a fost aşa la jumătatea evenimentului. Noi cântam hore şi sârbe, cu preponderență de la noi din Teleorman. E zona pe care o reprezentăm noi."

După miezul nopţii, nuntaşii au petrecut şi pe muzica celebrului manelist Florin Salam până la 5 dimineaţa.

De la nuntă au lipsit soacra mare, fosta soţie a lui Liviu Dragnea, Bombonica Prodana, şi primarul capitalei, Gabriela Firea Pandele.

Petrecerea a durat până în zori, iar la final invitaţii au oferit şi un dar de nuntă, după cum e obiceiul.