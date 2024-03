Nu există nimic mai românesc de atât. Telecabina din Deva inaugurată vineri s-a stricat sâmbătă VIDEO

Primarul oraşului, Florin Oancea, a anunţat, pe reţelele de socializare, că instalaţia a fost închisă publicului din motive de siguranţă. Acesta spune că că defecţiunile vor fi remediate „în cel mai scurt timp” şi „în câteva zile telecabina va reporni”.

„Ieri mi s-a umplut sufletul de bucurie că am reuşit să inaugurăm noua telecabină. Foarte multă lume a aşteptat acest moment, la fel ca şi mine. Din păcate, în această dimineaţă am primit o veste tristă: una dintre bobinele de la electrofrână a cedat în urma unei supratensiuni. În cel mai scurt timp vom remedia aceste probleme, instalaţia este în garanţie, am luat măsuri rapide dar ce m-a interesat în primul rând este siguranţa oamenilor, motiv pentru care, în această dimineaţă am luat decizia ca, până la remedierea problemelor, telecabina să rămână la bază”, a anunţat primarul municipiului Deva, Florin Oancea într-o înregistrate postată sâmbătă după amiază pe Facebook.

”Își freacă mâinile de bucurie pentru că telecabina nu merge”

Edilul are răspuns şi pentru „cârcotaşii” care au criticat ceea ce se întâmplă:

„Ştiu că unii, ieri, când noi ne bucuram, ei se întristau. Iar astăzi, când a apărut un eveniment neprevăzut îşi freacă mâinile de bucurie pentru că telecabina nu merge. Telecabina aceasta a fost construită pentru deveni şi pentru toţi turiştii şi vizitatorii care vin în municipiul Deva. Este o investiţie atât de importantă pentru municipiul Deva! Se întâmplă! Sunt piese, sunt maşini, şi o maşină nouă se poate strica, dar ea este în garanţie şi se repară. Ce m-a interesat pe mine este un singur lucru: siguranţa oamenilor şi aici, oricât de mulţi cârcotaşi m-ar critica, prefer să mă critice decât să afectez siguranţa oamenilor”, adaugă Oancea.

