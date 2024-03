Mărturia turiștilor blocați în telecabina de la Bâlea, cu un copil mic: „Am crezut că vom muri”

Pasagerii, printre care și un copil de 4 ani, au fost coborâți cu ajutorul unui cablu, și au revenit pe jos, la Bâlea Cascadă.

În cabina care s-a blocat se aflau, pe lângă operatorul angajat, un cuplu cu un copil de 4 ani, două turiste străine și un bărbat care lucrează la Bâlea Lac. Toţi au fost coborâți prin trapa din podeaua cabinei, atârnați de un cablu. Erau la 25 de metri de sol.

Turista din Franţa: „Ne-am speriat la început. Nu știam ce se întâmplă și am crezut că vom muri. Dar, după ce am văzut că domnul care ne însoțea în telecabină nu era panicat, am uitat și noi de panică. Am așteptat să fim salvați.”

Turist: „E ceva de povestit copilului când va crește.”

Reporter: Fetița cum a reacționat?

Turist: „Ea a fost în mare parte OK. I-am dat desene, adică am ținut-o ocupată”

Oamenii porniseră de la stația Bâlea Cascadă, aflată la circa 1.200 de metri altitudine, către creasta Făgărașului, în jurul prânzului. Cabina cu care urcau a fost oprită brusc, în dreptul pilonului 2, de senzorii care depistează tensiuni mari în cablu, forțe de frecare neobișnuite sau role blocate. Nu se știe deocamdată care a fost problema.

Simultan, și cabina care cobora de la Bâlea Lac, în care se afla doar operatorul, a rămas...în aer. Instruit pentru asemenea situații, angajatul s-a salvat singur, cu ajutorul corzilor de alpinism.

Telefericul de la Bâlea este singurul mijloc de transport cu care poți ajunge iarna pe creasta Făgărașului. Are aproape 50 de ani - a fost inaugurat în 1976 și de atunci a funcționat continuu, cu mici pauze pentru întreținere.

Potrivit procedurilor, revizia instalației de cablu și a cabinelor se face săptămânal. La ultimele verificări, nu au fost depistate probleme.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 06-03-2024 19:23