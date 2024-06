Novak Djokovici a plecat de la Londra la Munchen, pentru a susţine naţionala Serbiei la meciul cu Danemarca, de la EURO 2024

Djokovici a discutat cu membri ai stafului tehnic sârb şi cu jucătorii înainte de meci şi s-a fotografiat cu fanii.

Jucătorul sârb a plecat doar pentru câteva ore de la Londra, unde urmează să joace la Wimbledon, pentru a asista la meciul de la Munchen.

Serbia a înregistrat doar o remiză că Danemarca, scor 0-0, şi a fost eliminată de la EURO 2024.

Novak Djokovic giving his support to Serbia before their football match. ????????❤️ pic.twitter.com/W4qsy6gOSl