Noi informații despre starea femeii împușcate în cap. Vecin: „Am auzit 3 împușcături”

Femeia din Mureş, împușcată în cap din greșeală de un polițist, a fost operată, dar este în continuare în stare gravă. Victima a fost lovită de un glonţ, tras de un agent care încerca să oprească un șofer dat dat în urmărire.

Pentru că şoferul nu a oprit la semnal, în centrul municipiului Reghin, agenţii au pornit pe urmele lui. După încă o încercare ratată de a-l opri, şi-au alarmat prin staţie colegii din localitatea vecină.

În Aluniş, la 18 km distanţă, era aşteptat de un nou echipaj. Dar şi aici şoferul i-a ignorat pe agenţi. Într-o fracţiune de secundă unul dintre poliţişti a scos arma şi, în încercarea a opri maşina care a trecut pe lângă el în viteză, a tras. În întuneric, un glonţ a nimerit-o în cap pe o trecătoare.

Unul dintre agenţi a scos pistolul şi a tras, dar a nimerit-o pe femeia de 59 de ani."

Localnic: „Femeia venea de la cumpărături. Fusese să ia pâine pt cineva de pe strada asta. Atunci a fost împuşcată, aşa am auzit.”

Citește și Filmul incidentului în care o femeie a fost împușcată în cap din greșeală. Starea victimei

Pro TV

Locanic: „Am auzit 3 împuşcături, am crezut că se joacă copiii cu petardele, am ieşit să văd şi am văzut maşina de poliţie în intersecţie. Iniţial am crezut că femeia a fost călcată de maşină, dar cică a fost împuşcată."

Agenţii au chemat imediat ambulanța, iar femeia a fost transportată în stare gravă la spital. Fugarul în schimb şi-a văzut în continuare de drum şi a fost prins într-o localitate vecină, după alţi 19 km parcurşi.

Localnic: „I-am văzut cum au trecut maşinile, era o maşină şi după ea o maşină de politistie. Dimineaţă am auzit că în intersecţia asta a fost împuşcată o femeie."

Dr. Adela Gorea, director medical spitalul Cluj: „A ajuns la neurochirurgie, a fost operată, e la ATI, e ventilată şi intubată."

Colegii poliţiştilor trebuie să stabilească în urma unei anchete ce măsuri vor fi luate împotriva agentului care a tras.

Emanuela Rugină, purtătoare de cuvând IPJ Mureş: „Un poliţist a efectuat foc de armă asupra autoturismului în cauză. În urma uzului de armă, un glonţ a lovit, în zona capului, o femeie, de 59 de ani, din localitatea Aluniş, care se afla în zona respectivă, în calitate de pieton."

Agentul care a tras lucrează în Poliţie de 25 de ani şi avea testările psihologice la zi, spun superiorii lui.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!