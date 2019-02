Filmul incidentului în care o femeie a fost împușcată în cap din greșeală. Starea victimei

Incident șocant în Mureș: o femeie a fost împușcată în cap din greșeală de un polițist care încerca să oprească un șofer urmărit. Individul era dat în urmărire după ce și alți agenți încercaseră în zadar să-l oprească.

Femeia a fost transportată în stare gravă la spital și operată.

Pentru că şoferul nu a oprit la semnal, în centrul municipiului Reghin, agenţii au pornit pe urmele lui. După încă o încercare ratată de a-l opri, şi-au alarmat prin staţie colegii din localitatea vecină.

În Aluniş, la 18 km distanţă, era aşteptat de un nou echipaj. Dar şi aici şoferul i-a ignorat pe agenţi. Într-o fracţiune de secundă unul dintre poliţişti a scos arma şi, în încercarea a opri maşina care a trecut pe lângă el în viteză, a tras. În întuneric, un glonţ a nimerit-o în cap pe o trecătoare.

Femeia se afla chiar în acest loc când poliţiştii au încercat să oprească maşina. Unul dintre agenţi a scos pistolul şi a tras, dar a nimerit-o pe femeia de 59 de ani.

Localnic: "Femeia venea de la cumpărături. Fusese să ia pâine pentru cineva de pe strada asta. Atunci a fost împuşcată, aşa am auzit".

Localnic: "Am auzit 3 împuşcături, am crezut că se joacă copiii cu petardele, am ieşit să văd şi am văzut maşina de poliţie în intersecţie. iniţial am crezut că femeia a fost călcată de maşină, dar cică a fost împuşcată".

Agenţii au chemat imediat ambulanța, iar femeia a fost transportată în stare gravă la spital. Fugarul în schimb şi-a văzut în continuare de drum şi a fost prins într-o localitate vecină, după alţi 19 km parcurşi.

Localnic: "I-am văzut aseară cum au trecut maşinile, era o maşină şi după ea o maşină de politistie. Dimineaţă am auzit că în intersecţia asta a fost împuşcată o femeie".

Dr. Adela Gorea, dir. medical spitalul Cluj: "A ajuns la neurochirurgie, a fost operată, e la ATI e venitala şi intubată".

Colegii poliţiştilor trebuie să stabilească în urma unei anchete în ce condiţii şi câte focuri de armă au fost trase, dar şi ce măsuri vor fi luate împotriva agentului care a tras.

Emanuela Rugină, purt. cuv. IPJ Mureş: "Un poliţist a efectuat foc de armă asupra autoturismului în cauză. În urma uzului de armă, un glonţ a lovit, în zona capului, o femeie, de 59 de ani, din localitatea Aluniş, care se afla în zona respectivă, în calitate de pieton."

Agentul care a tras lucrează în poliţie de 25 de ani şi avea testările psihologice la zi, spun superiorii lui. Poliţiştii parcaseră maşina pe o stradă în aşteptarea fugarului anunţat prin staţie de colegi.

Ce s-a întâmplat, vor stabili poliţiştii după ce vor analiza imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale primăriei instalate în această intersecţie şi orientate exact către locul în care s-a tras. Cert e că afară era întuneric, incidentul s-a petrecut după orele 19.

Iar în total au fost trase 6 focuri de armă. Cel mai probabil poliţistul nu a văzut-o pe femeia care mergea pe marginea drumului. Şi a acţionat surprins de apariţia în viteză a şoferului urmărit.

Următoarele ore sunt decisive pentru soarta femeii împuşcate. Victima este mama a trei copii, dintre care unul cu dizabilităţi.