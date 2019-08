Noi acuzații împotriva lui Gheorghe Dincă. Dosarul e anchetat de DIICOT

În dosarul Caracal, Institutul naţional de medicină legală a încheiat expertiza antropologică a fragmentelor de oase descoperite în pădurea de lângă oraş, în urmă cu o săptămână. Şi rezultatele confirmă, fără dubii, o a doua victimă.

Principalul suspect, Gheorghe Dincă, le-a arătat anchetatorilor locul unde ar fi abandonat rămăşiţele carbonizate.

Ovidiu Oanță, Știrile ProTV: „După o săptămână de teste minuțioase, specialiștii Institutului Național de Medicină Legală „Mina Minovici” au ajuns la concluzia că acele fragmente osoase descoperite în pădurea de la Caracal, la indicațiile lui Gheorghe Dincă, ar aparține unei persoane de sex feminin cu vârsta între 15 și 19 ani.

Cel puțin deocamdată, nu se poate spune cu certitudine că acele rămășițe aparțin Luizei, așa cum susține Dincă, pentru că anchetatorii de la DIICOT încă așteaptă rezultatele testelor ADN. Sunt singurele care pot confirma identitatea victimei.

Pe de altă parte, Gheorghe Dincă a ajuns de dimineață la Tribunalul Olt, unde anchetatorii au arătat că nici nu se pune problema, cel puțin deocamdată, că suspectul să fie eliberat. Este considerat în continuare un ins extrem de periculos, iar argumentele și dovezile pe care le prezintă anchetatorii împotriva sa i-au convins pe judecătorii de drepturi și libertăți să îi prelungească măsura cu 30 de zile. O măsură pe care Gheorghe Dincă a dat de înțeles că nu o va mai contesta.

Tot miercuri, suspectul s-a întors în curtea casei sale, acolo unde anchetatorii, ajutați de experți în geodezie, au demarat de azi operațiunea de scandare a întregii proprietății, cu ajutorul unor radare de înaltă tehnologie. Practic, acești experți scrutează fiecare centimentru pătrat, iar ceea ce se află sub pământ, eventuale gropi ascunse și acoperite de Gheorghe Dincă, sau eventuale lucruri îngropate, pentru că asta este miza acestor căutări, pot ieși la lumină prin intermediul acestei tehnologii.

Cel puțin până în acest moment, spun surse din anchetă, ar fi fost identificate zece astfel de locuri, ce ar urma să fie săpate în zilele următoare în profunzime. Asta pentru că anchetatorii vor să fie convinși că acolo nu sunt sau dimptrivă să găsească dovezi ce să-i ajute în anchetă".

Gheorghe Dincă, acuzat de viol



Situația se complică pentru Gheorghe Dincă câtă vreme a apărut o nouă acuzație împotriva sa. O femeie de 49 de ani, dintr-un sat de lângă Slatina, i-a făcut acestuia o plângere penală, acuzându-l de viol. Dacă până miercuri dosarul se afla la Caracal, cercetările au fost declinate către DIICOT.

Femeia care susţine că a fost violată de Gheorghe Dincă locuieşte într-un sat situat la aproape 30 de kilometri de Caracal, spre Slatina. Într-o dimineaţă, spune mama ei, individul a venit special la poarta lor.

Mama pretinsei victime: "Nu mi-o dai şi mie să o am de muncă. De unde eşti ? Din Caracal. Ți-o dau, mi-o aduci diseară acasă. Ți-o aduc. Are sapă? Are, dar mi-o aduci acasă că-ţi luai numărul de la maşină şi mă duc la poliţie dacă nu mi-o aduci acasă".

Odată ajunsă în curtea lui Dinca, femeia spune că a fost atacată.

Victima: "A venit el nenorocitul, în grădină, m-a tras de mână, până la uşă la el, unde dormea el în casă. Mi-a învârtit mâna după par, m-a băgat în casă. Am început să zbier".

Femeia povesteşte că în cele din urmă, Dinc[ a chemat un taxi şi a trimis-o acasă. I-a oprit însă telefonul mobil, pe care i l-a înapoiat de bună-voie, după 3 zile. Cele trăite atunci, în casa lui Dinca, au marcat-o dureros, mărturiseşte femeia.

Victima: "Pe masa aia avea nişte cuţite, să mor eu dacă nu vă spun drept. Avea unul cu ridurile aşa, şi erau unul lângă altul, chitite".

Acum trei zile, poliţiştii au audiat-o pe femeie.

