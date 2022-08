Nervi întinși la maximum pentru românii care se îndreaptă spre Turcia. Au de așteptat și ore întregi să treacă vama

Șoferii autobuzelor spun că, de cele mai multe ori, turiștii nu au unde să meargă la toaletă și că această situație se repetă în fiecare vară.

Coloana de mașini se întinde pe kilometri întregi

În apropiere de vama Derekoy de la frontiera dintre Bulgaria și Turcia, coloana de mașini se întinde pe mai mulți kilometri. Plin de turiști, autocarul în care se află cel care a filmat câteva imagini, a primit prioritate de trecere. La graniță sunt alte cozi la ghișeele unde sunt verificate documentele.

Amet Senol, șofer de autobuz: „Lucrează un singur polițist la intrare, unul singur pe ieșire. E foarte greu. Sunt mașini bulgărești, mașini românești, Ucraina, autocare și toată lumea stă la coadă. Au nevoie la toaletă, dacă este între bariere, între vama turcă și bulgară, nu are unde să se ducă saracul și se duce și el pe la boscheți”.

Românii își exprimă nemulțumirile pe rețelele de socializare

Pe rețelele sociale, românii care așteaptă în șirul lung de mașini să intre în Turcia comentează situația și trimit avertismente pentru cei care aleg această rută.

„Noi am stat șase ore și jumătate la Hamzabeyli. Alții au stat 11 ore la aceeași vamă”, s-a plâns Monica pe Forum Turcia, după că Mădălina a scris tot acolo că „Depinde din care parte a țării veniți și prin ce vamă treceți. Noi am venit aseară prin Derekoy și am stat două ore. La dus, pe 16 august, am trecut în 20 de minute”.

Amet Senol, șofer de autobuz: „Pe timp de vară, așa a fost tot timpul și de Paște și după Paște, așa a fost tot timpul. Când nu e coadă, în 30 de minute e treaba terminată în vama turcă, pașapoarte, formalități cu actele mașinii”.

Poliția de Frontieră din Turcia transmite în timp real, pe pagina oficială de socializare, imagini din vămi pentru ca șoferii să știe la ce să se aștepte, iar Ministerul nostru de Extene a avertizat de la începutul lunii că vămile din Bulgaria și Turcia se pot aglomera.

La frontiera bulgaro-turcă, Malko Târnovo-Derekoy, prezintă o infrastructură redusă și înregistrează în mod constant timpi măriți de așteptare.

Șoferii sunt sfătuiți să se asigure că au suficiente resurse de combustibil, apă și alimente.

