"Nea Mihai", şoferul de 97 de ani care nu a văzut că a lovit un pieton pe trecere. ”Ce să fie? Nimic”

La 97 de ani, un șofer din Timișoara a lovit un alt pensionar, ceva mai verde, de numai 74 de ani. Ba chiar a și plecat de la locul accidentului.

Sigur, bietul de el a explicat că a auzit doar o pocnitură și a decis să oprească, la câteva sute de metri depărtare.

”Părerea mea, în momentul de față, este că eu încă pot conduce și am obligația în fiecare an să fac vizita medicala și să am certificat”.

Părerea lui nea Mihai este susținută, zice dumnealui, și de fapte. Conduce zilnic, fără incidente, de aproape șase decenii.

Luni, însă, în dreptul unui sens giratoriu, șoferul de 97 de ani a agățat un pieton și el deloc la prima tinerețe.

”Pe el l-a lovit oglinda și l-a trântit și l-a împins câțiva metri. El era în sens giratoriu, unde circulau mașinile”.

Alexandra Petrovici, purtător de cuvânt IPJ Timiș: ”Ulterior bărbatul de 97 de ani a părăsit locul accidentului fiind depistat la scurt timp de polițiști. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului”.

Când spune că nu va mai conduce

Nea Mihai spune că nu a văzut ce s-a întâmplat. L-au luat însă gândurile când a auzit o pocnitură.

Mihai Vucea, șofer: ”La un moment dat am simțit în stânga o așa, că mașina o lovit ceva și ce să fie? Nimic, nu pot opri aici. Am zis hai să dau un telefon la poliție”.

Partea bună este că victima a suferit doar răni ușoare și a mers la spital doar pentru investigații suplimentare. Șoferul nonagenar, în schimb, a rămas fără permis pe durata cercetărilor.

Mihai Vucea: ”În momentul când eu îmi voi da seama că ceva mă împiedică să am siguranță în circulație, mă retrag singur”.

În prezent, legile din România nu impun o limită superioară de vârstă pentru șoferi.

Dinu Leiba, comisar șef SPCRPCIV Timiș: "S-a mai spus de multe ori treaba asta, că ar exista o anumită limită, în realitate dacă cel care solicită un permis de conducere expirat, dacă persoana prezintă fișa medicală, i se eliberează un nou permis de conducere. Atât timp cât fișa medicală este valabilă, noi emitem acest permis".

Bărbatul de 97 de ani este cel mai în vârstă conducător auto activ din Timiș.