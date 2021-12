Năsui: Reparaţia ţevilor prin care circulă apa caldă în Bucureşti se va termina în 89 de ani, 8 luni şi 16 zile

Inquam Photos/ Octav Ganea

Deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, declară că reabilitarea reţelei primare de termoficare va dura aproape 90 de ani în ritmul actual.

El precizează că ar trebui permisă concurenţa între alternative, precum construirea centralelor de cvartal, centralele individuale, instalarea panourilor fotovoltaice şi a pompelor de aer sau sistemul de stat.

"Soluţia este să nu mai fim forţaţi să stăm într-un monopol disfuncţional, ci să lăsăm concurenţa între diferite alternative să funcţioneze. Să avem dreptul să alegem cu ce ne încălzim. Şi să folosim imensa subvenţie pe care o dăm acum pentru a ajuta românii, oricare ar fi soluţia pe care o aleg pentru căldură. Să lăsăm primarii de sector sau antreprenori doritori să construiască centrale cvartal. În sectorul 1 au început deja soluţii prin panouri fotovoltaice şi pompe de aer. Să lăsăm oamenii să-şi pună centrale individuale pe gaz sau pe electricitate. Cei care locuiesc suficient de aproape de CET-uri vor rămâne probabil în sistemul de stat, pentru că acolo ajunge apa caldă", scrie Năsui, pe Facebook.

Potrivit lui Năsui, oamenii "sunt prizonierii unui monopol care le risipeşte banii, îi ţine şi în frig şi nu are nici o şansă de reabilitare" în timpul vieţilor noastre.

El adaugă că reparaţia ţevilor prin care circulă apa caldă în Bucureşti, în ritmul actual, ar dura până în anul 2110. Deputatul menţionează că sistemul are o reţea de 4.000 km de conductă, 1.000 km primară şi 3.000 km secundară.

"81% din reţeaua primară are nevoie de reabilitare, 771 km din 954 km de reţea. Pe lângă asta mai e şi 'reţeaua secundară' de circa 3.000 de km, din care circa 2.000 de km sunt de reparat. Dar să ne concentrăm doar pe reţeaua primară şi să o ignorăm pe cea secundară. În ultimii 9 ani ritmul mediu al lucrărilor a fost de 8,59 km pe an, iar asta calculat optimist. Deci am termina de reabilitat doar reţeaua principală din sistemul de încălzire centralizat de stat abia în 89 de ani, 8 luni şi 16 de zile", scrie reprezentantul USR.

Năsui adaugă că politicienii care susţin actualul sistem "au minţit" în privinţa faptului că acesta va funcţiona la un moment dat.

"Domnul Oprescu a promis că îl va repara, doamna Firea a promis la fel, domnul Dan la fel. În 2024, în campanie se va promite fix acelaşi lucru. Evident, nu se va rezolva nimic. Pentru că problema este însuşi sistemul, care nu poate funcţiona. Avem de ales între a impune tuturor frigul unui sistem centralizat prost sau să dăm bucureştenilor dreptul de a alege cum vor să se încălzească", afirmă Năsui.