Muncitori români, eroi în Italia. Au salvat o italiancă din mașina în flăcări. Femeia este fiica unui fost senator

Muncitorii au intervenit imediat ce au văzut flăcările de sub mașină, cu extinctoare, iar unul dintre români au tras-o din autoturism.



Carmela Boldrini se afla în mașina ei, în drum spre birou, și se oprise la semafor în orașul Bagnolo Mella din provincia Brescia din nordul Italiei. Deodată, a povestit ea pentru cotidianul „La Provincia” a văzut un grup de bărbați care fugeau spre ea, cu extinctoare în mâini. Mașina ei, Chevrolet 2500 diesel, luase foc, iar flăcările cuprinseseră podeaua, fără ca șoferița să-și fi dat seama.



„Eram oprită la semafor, la intersecția cu via Antonio Gramsci, strada principală a orașului. Era în jurul orei 13.30. Patru-cinci tineri muncitori, despre care am aflat ulterior că sunt de origine română, care lucrau la montarea rețelei de fibră optică în via Pellico, s-au uitat mai întâi spre mine și apoi s-au repezit cu stingătoarele în mână. Și-au dat seama imediat că e un incendiu în partea inferioară a mașinii pentru că au fugit la mine și mi-au spus „doamnă, ieșiți afară, acum, că aveți flăcări sub mașină”, a povestit femeia jurnaliștilor italieni.

„Nu am fost pe deplin conștientă de gravitatea situației până când unul dintre acei tineri nu a deschis ușa și m-a târât, practic, afară din mașină. Mi-a spus „doamnă, veniți acum, salvați-vă”, a mai povestit ea.

„A fost ca o bombă”, și-a amintit femeie momentul când a văzut de la depărtare cum mașina ei fusese complet cuprinsă de flăcări, arzând apoi ca o torță.

Pompierii au stins incendiul, care a provocat pagube și unei case din apropiere.

„Nu pot decât să le mulțumesc necontenit acelor tipi care au intervenit în timp util pentru a mă scoate din mașină. Dacă nu ar fi fost ei, nu știu cum s-ar fi terminat”, a mai spus Carmela Boldrini.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , , Dată publicare: 26-07-2022 20:27