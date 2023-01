Muncitor de la cariera Jilţ Sud: Este un pericol, inclusiv utilajele vechi, îmbătrânite pe care lucrăm

El susţine că tot timpul în care se află la serviciu muncitorii din carieră se află în pericol.

”Eu sunt angajat din anul 1991 şi nu am mers decât cu aceste maşini. Să nu încerce (directorul Complexului Energetic Oltenia, Daniel Burlan – n.r.) să găsească vinovaţi şoferi... nu. Noi am cerut în ultimii ani să vină domnul ministru să vorbească cu noi, pentru că pe noi nu ne mai reprezintă sindicatele. Nu a venit niciodată în faţa noastră, a acceptat să meargă sindicatele cu administraţia, care sunt mână în mână şi nu ne mai reprezintă, şi am ajuns în condiţiile astea în care suntem acum”, a declarat, la Antena 3, unul dintre muncitorii care marţi seară au intrat de serviciu la cariera Jilţ Sud.

El a catalogat condiţiile de muncă drept ”inumane”, arătând că mulţi dintre muncitori se înghesuie în maşinile care îi duc la locul de muncă.

”Cred că capacitatea unei maşini este de opt persoane, dar sub 20 de persoane nu prea urcăm. Tot timpul este un pericol. Tot timpul este un pericol. De când plecăm de aici, până ne întoarcem mâine, este un pericol, inclusiv utilajele vechi, îmbătrânite pe care lucrăm. (...) Noi ne aşteptam de la zi la zi să se întâmple o tragedie. Nu sunt două zile de când le-am spus colegilor că ne vor scoate cu buldozerele din nămol, legaţi de cizme. Şi ei râdeau. Acuma nu mai putem râde”, a adăugat muncitorul.

El a spus că ”degeaba se schimbă o conducere politică şi vine o altă conducere politică”, arătând că specialiştii în acest domeniu ”sunt foarte puţini şi au fost ţinuţi jos”.

Dată publicare: 18-01-2023 08:06