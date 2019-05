Motivul pentru care o barmaniță riscă închisoarea după ce a vândut alcool unui tânăr

Lindsey Glass a fost arestată în aprilie 2019, după ce rudele celor uciși au depus o plângere prin care o acuzau de încălcarea unei legi din Texas, privind servirea de băuturi alcoolice a persoanelor care sunt deja băute sau nu se află în deplinătatea facultăților mintale.

Autoritățile susțin că Lindsey Glass ar fi trebuit să nu-i vândă alcool lui Spencer Hight, în seara zilei de 10 septembrie 2017, într-un bar din Plano, Texas.

Bărbatul era înarmat, el fiind văzut jucându-se cu un cuțit pe masa și având asupra sa un pistol.

Hight a fost filmat de camerele de supraveghere în timp ce abia își ținea echilibrul și se lovea de mesele din bar, însă, cu toate astea, Lindsey Glass a continuat să-I vândă alcool.

JUST IN: Bartender who served Plano man before he killed 8 people in 2017 has been arrested. Lindsey Glass faces up to a year in jail. https://t.co/cHFVaBGD8V pic.twitter.com/V3mdu9l13V