Motivul incredibil pentru care medicul a plecat din cabinetul unde o femeie a murit după un avort. ”Se întâmplă, dom’le!”

Cabinetul medical din Ploiești unde o femeie a murit în urma unei întreruperi de sarcină a fost sigiliat de anchetatori. Procurorii investighează împrejurările în care s-a stins pacienta în vârstă de 45 de ani.

Potrivit fiicei acesteia, a sângerat puternic în timp ce medicul care a executat procedura a fost de negăsit timp de o oră.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

"- Uite cum mi-o dai!

Medic- Se întâmplă, dom'le, se întâmplă! Mi s-a întâmplat și mie acum!

- Cum acuma!? Cum acuma?! Nu i-ai luat tensiune, nu i-ai luat nimic! De ce nu i-ai luat tensiunea?

Medic- Era bine când am plecat!”.

Magdalena avea 45 de ani și trei copii. Gravidă în 12 săptămâni, a mers la un cabinet particular din Ploiești pentru o întrerupere de sarcină.

Fata ei cea mare povestește că medicul a lăsat-o nesupravegheată, deși era în stare foarte gravă.

Adelina Cîlțaru, fiica pacientei: "Mi-a spus că sângerează foarte mult și că îmi va da o rețetă să merg la farmacie. Când m-am întors doctorul nu mai era, a plecat să o ducă pe asistentă acasă, era doar cu femeia de serviciu. I-am spus să îi ia o tensiune, a spus că nu are tensiometru, în timpul ăsta am sunat la salvare, eu am sunat la salvare".

Ruxandra Rădulescu, Ambulanța Prahova: "Pacienta a fost găsită în stop cardiorespirator, s-au inițiat manevrele de resuscitare timp de 45 de minute, din păcate fără răspuns pozitiv, a fost declarată decedată".

Medicul ginecolog susține că este nevinovat. S-a oferit să le dea rudelor înapoi banii plătiți pentru intervenție: 500 de lei.

"- Cum să pleci, omule, să lași femeia așa?!

....

- Ce mă fac cu banii, bre? Mie dă-mi-o sănătoasă! Nu banii!"

”Că bani îţi mai dau eu, îţi mai dau eu bani. N-am nici eu ce să-ţi fac. Îţi mai dau eu bani”.

Medicul ginecolog: ”Nu s-a datorat intervenției, n-a sângerat. Eu i-am făcut hemostatice preventive, era o sarcină de 12 săptămâni, dar n-a sângerat deloc".

Medicul a fost condamnat pentru luare de mită

Imaginile filmate de rude în cabinetul medical scot la iveală însă o mizerie cruntă și echipamente medicale învechite.

Ginecologul va trebui să dea explicații în fața procurorilor pentru că autopsia arată că femeia a murit în urma unei hemoragii.

Iuliana Mihoc, Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești: "S-a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii de ucidere din culpă. Din primele cercetări a rezultat că decesul victimei s-a produs la scurt timp după efectuarea unor proceduri medicale de întrerupere a cursului sarcinii".

În urma cu 5 ani, același medic a fost condamnat la un an și jumătate de închisoare cu supendare pentru luare de mită.

În timp ce era angajat la spitalul din Vălenii de Munte a luat bani de la mai multe paciente pentru întreruperi de sarcină.