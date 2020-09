Noi detalii în cazul femeii care a murit după un avort în Ploiești. Medicul a fost plecat timp de o oră

Detalii revoltătoare ies la iveală în cazul femeii de 45 de ani din Prahova, care a murit în urma unei intervenții de întrerupere de sarcină într-un cabinet privat din Ploiești.

Medicul care a făcut chiuretajul a recunoscut că a plecat de lângă pacienta care sângera puternic. A lipsit aproape o oră, timp în care femeia s-a stins sub ochii fiicei sale, care o însoțea.

Magdalena avea 45 de ani și trei copii. Gravidă în 12 săptămâni, femeia a mers să facă întrerupere de sarcină la un cabinat particular din Ploiești.

Fiica cea mare o însoțea și povestește că imediat după chiuretaj i s-a declanșat o hemoragie, dar medicul nu părea îngrijorat.

Adelina Clisaru, fiica pacientei: „Mi-a spus că sângerează foarte mult și că îmi vă da o rețetă să merg la farmacie, când m-am întors doctorul nu mai era, a plecat să o ducă pe asistentă acasă, era doar cu femeia de serviciu. I-am spus să îi ia o tensiune, a spus că nu are tensiometru, în timpul asta am sunat la salvare, eu am sunat la salvare.”

Ruxandra Rădulescu, Ambulanța Prahova: „Pacienta a fost găsită în stop cardiorespirator, s-au inițiat manevrele de resuscitare timp de 45 de minute, din păcate fară răspuns poztiv, a fost declarată decedată."

Întors și el în cabinet când era deja prea tărziu pentru pacientă, medicul ginecolog susține că nu a avut nicio vină. Ba chiar, cu un cinism rar, s-a oferit să le dea rudelor înapoi banii plătiți pentru chiuretaj: 500 de lei.

Medicul ginecolog: „Nu s-a datorat intervenției, n-a sângerat, eu i-am făcut hemostatice preventive, era o sarcină de 12 săptămâni, dar n-a sângerat deloc.”

Imaginile filmate în cabinetul medical scot la iveală o mizerie cruntă, dar și echipamente medicale precare, învechite. Ginecologul va trebui să dea explicații în fața procurorilor.

Ginecologul va trebui să dea explicații în fața procurorilor, pentru că autopsia arată că femeia a murit în urma unei hemoragii.

Iuliana Mihoc, parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești: „S-a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii de ucidere din culpă. Din primele cercetări a rezultat că decesul victimei s-a produs la scurt timp după efectuarea unor proceduri medicale de întrerupere a cursului sarcinii.”

În urmă cu 5 ani, ginecologul a fost condamnat la un an și jumătate de închisoare cu supendare pentru luare de mită. În timp ce era angajat la Spitalul din Vălenii de Munte a încasat bani de la mai multe paciente pentru avorturi la cerere.