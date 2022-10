Monede de aur ridicate într-un dosar de delapidare de 13 milioane lei. Surse: descinderi la verii lui Leo de la Strehaia

Poliţiştii Capitalei au efectuat 26 de percheziţii în Capitală şi judeţele Ilfov, Argeş şi Mehedinţi, într-un dosar în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare şi spălarea banilor, cu un prejudiciu estimat la aproape 13.000.000 de lei.

”În baza probatoriului administrat, un bărbat de 34 de ani a fost reţinut, pentru o perioadă de 24 de ore. Ulterior, acesta a fost prezentat instanţei, care a dispus punerea în libertate a acestuia", informează un comunicat al Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti (DGPMB).

Din datele şi probele administrate în cauză de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Sector 3 a rezultat că, în perioada 2021 până în prezent, persoanele vizate, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale, cu domeniu de activitate de colectare sau reciclare a deşeurilor, în mod repetat, ar fi primit, transferat şi ridicat sume de bani, provenite din săvârşirea infracţiunii de delapidare, prin care o societate comercială de tip OIREP a fost prejudiciată cu peste 12.000.000 de lei.

Leo de la Strehaia, la închisoare pentru evaziune fiscală

"În urma percheziţiilor au fost identificate şi ridicate documente contabile, 11.000 de euro, 8.000 de lei, precum şi 72 de monede din metal preţios. De asemenea, s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unor bunuri mobile (trei autoturisme de lux) şi imobile, precum şi a conturilor bancare ale bănuiţilor, până la concurenţa sumei de 12.798.050,83 de lei", arată sursa citată.

Potrivit News.ro, Gândul a relatat că vizaţi ar fi şi trei veri ai lui Ion Stelică Mihai, zis Leo de la Strehaia, aflat în închisoare după ce, anul trecut, în septembrie, a fost condamnat definitiv de Tribunalul Bucureşti la 2 ani şi 6 luni, pentru infracţiuni de evaziune fiscală.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 3, sub supravegherea sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare şi spălarea banilor.

Sursa: Agerpres Dată publicare: 13-10-2022 11:37