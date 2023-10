Momentul încătușării lui Eduard Giosu, tânărul drogat care și-a făcut rău singur lovindu-se de o mașină parcată | VIDEO

Secvențele filmate de camera purtată de o polițistă, îl surprind pe bărbatul de 30 de ani deja în agonie. Tatăl lui susține că cei care i-ar fi provocat moartea sunt polițiștii, care l-ar fi lovit cu bastoanele. De cealaltă parte, declarațiile agenților și rezultatele preliminare ale autopsiei arată că bărbatul și-ar fi făcut rău singur.

Ce se vede în filmarea făcută de bodycam-ul polițistei

Filmarea camerei, pe care a purtat-o una dintre polițistele care a intervenit la incident, începe în autospeciala de poliție. Era ora 3 și 23 de minute. După doar trei minute, timp în care polițiștii îl caută pe Eduard Giosu, înregistrarea se oprește. Este reluată două minute mai târziu, când tânărul de 30 de ani este pus la pâmânt. Pe fundal se aud vocile polițiștilor și gemetele victimei.

Rezultatele preliminare ale autopsiei au arătat că moartea bărbatului a fost violentă, survenind în urma unei puternice lovituri la cap, de un corp sau un plan dur.

Giosu Ion, tatăl tânărului mort: „Este fals! Repetă obsesiv că a căzut cu fața, că s-a lovit ba de o mașină, ba de asfalt, cu capul. Sunt convins că l-au lovit. Rănile de la cap nu sunt în urma căderii, cele cauzatoare de moarte. Sunt ca urmare a mai multor lovituri cu un corp dur, iar corpul dur pe care îl aveau la îndemână este acea tonfă care, pe interior, are ditamai bucata de metal. Loviturile au fost atât de puternice, încât i-au crăpat țeasta. O să găsiți în fișă un diagnostic care înseamnă în traducere liberă creier franjuri”.

Partea din intervenție care nu apare pe camera polițistei a fost povestită de agenții secției 17 la audieri. Toți cinci au dat deja explicații, ultima ajunsă, joi, în fața procurorului, fiind chiar polițista care a și filmat intervenția. La audieri, o parte dintre ei au mărturisit că au folosit spray-ul și bastoanele din dotare, ca să se apere de bărbatul care, spun tot ei, părea agitat.

„Am folosit bastonul pe mâini și pe picioare, spunându-i să se oprească. Când l-am lovit cu bastonul, acesta m-a lovit pe umăr, m-a lovit peste degetul inelar. Colegul meu i-a aplicat lovituri în zona picioarelor”, se arată în declarația unuia dintre polițiști.

„Acesta a alergat către mine să mă atace. Era foarte agresiv. M-a împins și s-a lovit cu capul de umărul meu stâng. După ce am găsit tonfa pe jos, am folosit-o la picioare pentru a-l imobiliza. Doar eu și colega mea am folosit bastonul, alți colegi nu”, se arată în altă declarație.

Eduard Giosu era consultant IT într-o companie multinațională. O prietenă cu care și-ar fi petrecut ziua de dinaintea incidentului le-a spus polițiștilor că tânărul ar fi consumat droguri. Examenul toxicologic a arătat cel puțin cinci substanțe în corpul lui.

Giosu Ion, tatăl tânărului mort: „Dacă, normal, le lua pe toate acelea, așa cum se înțelege la prima vedere, nu mai aveau milițienii ce să dea, că făcea supradoză. Dar el era în cursul unei cure cu autoșocuri, își făcea propria cură, consuma din ce în ce mai puțin. Ultima oară consumase cu două luni înainte. Avea ambiția să reușească singur să scape de această mizerie”.

Tatăl tânărului acuză și echipajul SMURD, care a scris în fișa de la fața locului că bărbatul era conștient și cooperant, cu toate că la spital a ajuns în comă de gradul cinci. Reprezentanții ISU au transmis că verifică intern intervenția din 18 septembrie.

