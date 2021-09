Catastrofele lăsate în spate de furtuna tropicală Ida. Cel puțin 50 de oameni au murit

Pro TV

Cel puțin 50 de oameni au murit după ce furtuna tropicală Ida a aruncat cantități uriașe de ploaie peste coasta de est a Statelor Unite.

Doar în statele New York și New Jersey au pierit 43 de oameni, mulți înecați în propriile case. Iar la New York, spun autoritățile metropolei, cele mai multe locuințe unde au murit înecați oameni erau subsoluri și beciuri converite ilegal în apartamente.

Primarul Bill de Blasio a anunțat implementarea unui nou sistem de alertă în cazulul furtunilor cu deplasare rapidă, care pot crea un pericol mortal pentru localnici, înainte de a avea șansa să scape. Noua strategie ar presupune, pe lângă mesaje de urgență pe telefoanele mobile, trimiterea polițiștilor să bată din ușă în ușă pentru a cere evacuarea imediată a locatarilor expuși.

Până acum au fost adunate peste 1.300 de mașini abandonate de șoferi când apele au crescut prea mult. La New York au fost raportate peste 1.000 de clădiri cu stricăciuni după inundații.