Momentul în care un TIR lovește o mașină și intră violent într-o casă, în Dolj

Grav accident rutier în judeţul Dolj, pe DN 6. Un bărbat de 60 de ani din Craiova a murit după ce TIR-ul pe care îl conducea a scăpat de sub control, a lovit un autoturism parcat pe marginea drumului şi apoi s-a izbit de o casă.

O fetiţă de numai 6 ani, care se afla în maşina parcată, a scăpat miraculos doar cu o sperietură. Impactul violent a fost surprins şi de camerele de supraveghere.

În imagini se observă cum TIR-ul spulbera mai întâi o maşină parcată în faţa unui magazin. În autoturism era o fetiţă de 6 ani, care îşi aştepta bunicul să se intorca cu o sticlă de apă.

Ion Prioteasa, bunicul fetei: "În maşină era fetița, doar ce apucasem să comand sticla de apă și sucul și am auzit o bubuitură dinăuntru. Când am ieșit afară am văzut maşina în halul în care este acum, m-am dus repede la faţă, am luat-o în brațe".

Maria Prioteasa, bunica fetei: "Circula cu viteza aia, vorbesc la telefon, aici e mai circulată stradă, nu sunt atenţi".

Din acel moment, vehiculul de mare tonaj pare cu totul pierdut de sub control, mai merge câţiva metri şi se opreşte într-o casă. Şoferul autoutilitarei a murit în impact. Pompierii au muncit aproape o oră să îi scoată trupul din cabină.

Locotent colonel Madalin Oprea, ISU Dolj: "Am ajuns la faţa locului și am găsit o persaoana încarcerată în camion și o fetița care era luată de echipajul SAJ. Am acționat pentru descarcerarea persoanei încarcerate. A fost o acţiune foarte dificilă din cauza casei, care era pe punctul de a se prăbuși peste echipajele de intervenție".

Proprietarul casei a rămas înmărmurit de spaimă când, chemat de vecini să vadă ce se întâmplase, a ajuns la locul accidentului.

Proprietar casă: "Eram în grădina la munca câmpului. Mă anunța cineva - Vino încoa' și oprește curentul că intră o maşină, pescuişi o maşină mare că am mai pescuit mașini mai mici din gard"

Reporter: "Era asigurată locuinţa?"

Proprietar casă: "Nu"

Reporter: "Ce veţi face?"

Proprietar casă: "Ce e legal".

Încă nu se ştie dacă şoferul a adormit la volan, i s-a făcut rău, sau, dintr-un alt motiv a pierdut controlul tirului. Potrivit martorilor, el s-ar fi uitat la telefonul mobil. O anchetă va stabili însă ce s-a întâmplat.

