Momentul în care un tânăr este lovit cu o sticlă și înjunghiat, într-un magazin din Hârșova

Imagini şocante au înregistrat camerele de supraveghere ale unui magazin din Hârşova, judeţul Constanța. Scenele de o violenţă ieşită din comun suprind momentul în care un tânăr de 26 de ani este lovit cu sălbăticie, apoi înjunghiat de doi indivizi!

Poliţiştii i-au identificat pe suspecţi şi îi căută, însă există ipoteza că ei deja au părăsit România.

Atacul s-a derulat în doar câteva zeci de secunde. Indivizii au intrat în magazin şi imediat s-au năpustit asupra victimei de 26 de ani. Tânărul a fost lovit cu o sticlă în cap şi s-a prăbuşit. Încolţit de cei doi agresori, bărbatul nu a mai avut cum să riposteze. Când era inconştient la podea, ranitul a fost înjunghiat de mai multe ori.

Samir Regep, victimă: "În seara aceea m-am dus la magazin să cumpăr câte ceva să mergem la un prieten pe acasă şi m-am trezit cu cei 2 acolo. M-am trezit cu o sticlă în faţă, n-am mai văzut. Am apucat să văd că vrea să lovească, n-am văzut că e cuţitul. Acela care m-a ratat. A vrut să-mi dea în bag cu el, să mi-l bage în gât şi nu prea mai ţin minte nimi, pentru că am pierdut mult sânge. Asta e a 3-a oară când vin după mine, dar mereu am scăpat oarecum."

Bărbatul a fost transportat de urgenţă la spital, iar medicii spun că acum este în afara oricărui pericol.

Citește și Noi imagini cu elevul din Constanța care și-a înjunghiat colegul din cauza unui joc video

Andreea Iliescu, purtător de cuvânt IPJ Constanța: "Instanţa de judecată a emis mandate de arestare preventivă pentru cei 2 bărbaţi, aceştia nu au putut fi găsiţi până în prezent, motiv pentru care s-a solicitat darea în urmărire naţională a acestora. În continuare se vor face demersuri pentru obţinerea unui mandat european de arestare şi a cererii de urmărire internaţională. "

Anchetatorii spun că atacatorii sunt tata şi fiu.