Un șofer oprit de o patrulă de poliție deschide focul asupra ofițerilor. Momentul a fost filmat

Șoferul a "tras" pe dreapta, însă nu doar atât. A deschis portiera și a început să tragă în polițiști cu pistolul pe care îl avea la el.

Întreaga scenă a fost surprinsă de camera video de la bordul mașinii de patrulă. Șoferul, un tânăr în vârstă de 29 de ani, a tras cu pistolul întâi din mașina lui. Apoi a coborât și a continuat să tragă, fără oprire.

În imagini se vede cum sar bucăți din parbrizul vehiculului de poliție, lovit de gloanțe. Și polițiștii au ripostat cu focuri de armă.

Arkansas law enforcement officials have arrested 29-year-old illegal alien Luis Cobos-Cenobio and charged him with attempted capital murder after dash cam video footage allegedly shows him shooting at Arkansas police officers after they pulled him over on Sunday. pic.twitter.com/g6xHEr4XOX