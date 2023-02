Momentul în care un asteroid se dezintegrează deasupra Canalului Mânecii | VIDEO

Cunoscut sub numele de Sar2667, asteroidul cu dimensiunea de un metru a intrat în atmosfera Pământului luni (13 februarie).

Acesta a explodat și s-a dezintegrat deasupra coastei Normandiei, Franța, de-a lungul Canalului Mânecii, conform LAD Bible.

⭐️Asteroid Sar2667 just before Earth impact, on Feb 13, 2023. ???? ☄️ #Sar2667

pic.twitter.com/diK5gOycIX