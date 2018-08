Momentul când Marius Manole se află printre cei atacați cu gaze lacrimogene. Mesajul actorului. VIDEO

Facebook/ Marius Manole

Actorul Marius Manole a fost printre zecile de mii de persoane care au ieșit vineri seară să protesteze în Piața Victoriei. Sute de persoane au fost rănite, după ce jandarmii au folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene.

Printre ei s-a aflat și Marius Manole, care a surprins momentul LIVE. Acesta a postat pe contul său de Facebook o filmare. Pe imagini se observă cum fuge, împreună cu alți protestari, după ce jandarmii au folosit gaze lacrimogene. El și-a acoperit nasul și gura cu un tricou, pentru a se proteja de efectul gazelor.

Alături de filmarea respectivă, actorul a postat și un mesaj: "Pentru asta am sa fiu cu ochii pe voi .. !! Asta pentru colegii care vor ei sa fie directori in instituții și pentru colegii care in numele artei , lasă țara asta pe mâinile hoților.. știți care e ghinionul vostru ? Ca noi in breasla știm cine sunteți și oricât de buni actori ați fi , sunteți părtași la ceva îngrozitor .. sper ca dormiți bine noaptea ! #onoaptefurtunoasa".

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer