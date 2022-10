Momentul bombardamentului din Kiev, surprins cu o cameră de bord. Mașinile din trafic au întors imediat

Filmările cu camerele de bord au fost postate pe rețelele sociale la puțin timp după bombardamentul care zguduit zona centrală a Kievului. Un alt video arată distrugerile produse de o bombă într-un parc, un locde joacă pentru copii distrus în totalitate.

„În dimineaţa zilei de luni, agresorul a lansat 75 de rachete, (dintre care) 41 au fost doborâte de apărarea noastră aeriană", a anunţat pe Telegram comandantul-şef al armatei ucrainene, Valeri Zalujnîi, precizând că Rusia a utilizat "drone de luptă".

Mai multe explozii au avut loc, luni dimineaţa, în capitala ucraineană Kiev, precum şi în oraşele Jitomir, Klemenitki, Dnipro și Ternopil, după ce Moscova a acuzat Ucraina că a orchestrat puternica explozie ce a avariat podul-cheie care leagă Rusia şi Peninsula Crimeea, informează agenţiile de presă internaţionale.

Radioul public ucrainean a informat, citând serviciile de urgenţă, că exploziile de la Kiev au cauzat morţi şi răniţi, fără să precizeze numărul victimelor, informează Agerpres, care citează AFP și Reuters. Puţin mai târziu, poliţia ucraineană a anunţat că cel puţin cinci persoane au fost ucise şi alte 12 au fost rănite în seria de bombardamente care a lovit Kievul luni dimineaţa, potrivit unui prim bilanţ.

Una dintre deflagrații a distrus un parc.

Kyiv. Also reports that Iranian drones coming from Belarus. pic.twitter.com/gayLC2VGJP