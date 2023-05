Momentele în care s-au prăbușit aeronavele militare rusești au fost filmate. VIDEO

El al doilea incident de acest fel care se produce sâmbătă, după ce un elicopter a fost aparent doborât în aceeaşi regiune, potrivit The Guardian.

Video of the fall of the Su-34 in the Bryansk region. It crashed near the border with Ukraine - TASS, Russian news agency. pic.twitter.com/7quWvHgzaI

"Un avion de vânătoare Su-34 s-a prăbuşit în apropiere de graniţa cu Ucraina. Deocamdată nu se ştie care este soarta celor aflaţi la bord", a declarat o sursă citată de TASS, citat de News.ro.

Circumstanţele prăbuşirii sunt în curs de clarificare, a precizat sursa TASS.

Anterior, un elicopter Mi-8 s-a prăbuşit în aceeaşi regiunea Briansk, iar doi membri ai echipajului şi-au pierdut viaţa.

I love Bryansk air defense ❤️

Most likely, Russians shot down their own Mi-8 military helicopter with an anti-aircraft missile.

Propagandists, meanwhile, claim that the helicopter crashed allegedly due to an engine fire. pic.twitter.com/UZY18HB8nz