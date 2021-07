Momente emoționante la Timișoara. Studenții din anii terminali s-au reîntâlnit după un an și jumătate de cursuri online

După un an și jumătate în care s-au văzut doar online, studenții care termină în acest an facultatea se întâlnesc la ceremoniile de absolvire.

Multe universități din țară au ales să facă întâlnirile de la final de an în aer liber, pentru a le da tinerilor bucuria reîntâlnirii.

Sâmbătă a fost rândul studenților de la Universitatea de Vest din Timișoara să arunce în aer tocile de absolvire.

Trei ani de studenție s-au terminat pentru mulți tineri de la Universitatea de Vest din Timișoara. Jumătate din această perioadă au petrecut-o online, însă acest lucru nu a diminuat dorința studenților de a reuși în carieră. Adela, de exemplu, a terminat Facultatea de Drept și își dorește să devină procuror.

Reporter: "Ce te-a inspirat?".

Adela Elena Covercă, absolventă: "Atât profesorii și am dorit de mică, am fost la practică, mi-a plăcut tare mult. Am dat de o doamnă procuror extraordinară".

La final de etapă, toți absolvenții au regretul că nu au petrecut mai mult timp împreună. Pe parcursul licenței s-au obișnuit cu examenele și cursurile online, însă speră că la masterat să poată veni mai des la facultate.

Absolventă: "De obicei, la finaluri de etape, tind să fiu foarte tristă, dar acum mi-a venit așa o bucurie pentru că mă uit la foștii mei colegi și profesori și văd că lumea are un viitor frumos în față".

Absolventă: "Viața de student a fost frumoasă până în anul 2020, când a început pandemia și mi-aș fi dorit, tot am sperat, să mai fie față în față măcar o zi".

Absolvent: "Mi-au lipsit colegii, să mă întâlnesc cu ei, să mai interacționez cu ei, mai ales la facultate, dar m-am obișnuit până la urmă cu toate cursurile online".

Universitatea de Vest a avut în acest an peste 2.000 de absolvenți. Cei de la Facultatea de Educație Fizică și Sport au pregătit și un flash mob cu această ocazie.

Mădălin Bunoiu - prorector Universitatea de Vest Timișoara: "Momentul de absolvire ne arată, nouă, că ne-am făcut treaba bine. Zâmbetul, bucuria și privirea spre viitor a studenților noștri ne arată că ne-am făcut bine treaba".

Multe universități din țară au anunțat că vor începe cursurile față în față în următorul an universitar, dacă situația epidemiologică o vă permite.