Modernizări la singura secție de recuperare pentru copiii cu probleme

Singură secție de recuperare din țară pentru copiii cu probleme neuro-locomotorii va fi, în sfârșit, modernizată.

Aflată la Sanatoriul Techirghiol, secția poate fi folosită, în prezent, doar la jumătate din capacitate: 80 de locuri nu sunt ocupate din cauza condițiilor improprii. Abia acum au fost alocate fonduri pentru refacerea spațiilor de tratament.

Singură unitate medicală de recuperare balneologică din România destinată copiilor cu dizabilități este la Sanatoriul de la Techirghiol. Toți copiii care sunt internați aici fac tratamente de lungă durată dar, deși sunt foarte multe cereril, numărul de locuri este redus, pentru că spațiul de tratament funcționeazădoar la jumătate din capacitate.

„Secția deține 180 de paturi, dar din lipsă de circuite medicale noi am utilizat doar 100 de paturi. Este o cerință foarte mare din an în an am observant că vin și copii din străinătate”, spune Roxana Almășan, manager sanatoriu balnear.

Compania Națională de Investiții a alocat 21 de milioane de lei pentru modernizare și renovare. Finalizarea lucrărilor este prevăzută pentru anul 2020 dacă nu vor fi întârzieri.

„Să știți că nu numai aici, dar în multe spitale din țară nu se respectă niște norme”, a declarat ministrul Sănătății, Sorina Pintea.

„Nu știu cât o să mai fiu în această funcție, toate funcțiile sunt trecătoare, dar o să insist ca fiecare termen să fie respectat”, a declarat Daniel Suciu, ministrul Dezvoltării Regionale.

Pacienți internați în această secție beneficiază de diverse terapii bazate pe nămolul extras din lacul Techirghiol.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!