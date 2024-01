Modelul Kate Moss sărbătorește jumătate de secol. Ce apariții iconice a avut în 50 de ani | FOTO

Cu un stil unic și o prezență fermecătoare, Moss a devenit un simbol al eleganței și a redefinit standardele de frumusețe.

De-a lungul carierei, Kate a strălucit pe copertele celor mai prestigioase reviste de modă din lume. Fie că a fost vorba despre Vogue, Elle sau Harper's Bazaar, ea a captivat publicul cu privirea sa expresivă și atitudinea neconvențională.

Printre aparițiile iconice, fotografiile memorabile și colaborările cu designeri de top, Moss a devenit sinonimă cu estetica boemă a anilor '90. Imaginea ei androgină și silueta zveltă au redefinit standardele de frumusețe, contribuind la o schimbare semnificativă în industria modei.

Nu doar un icon al modei, ci și un antreprenor de succes, Kate Moss a colaborat de-a lungul timpului cu branduri de renume.

Cinci decenii de prezență iconică au transformat-o pe Kate Moss într-o legendă vie a modei. Prin fiecare ședință foto și defilări supermodelul a reușit să redefinească industria modei și să impună ca un adevărat icon. În continuare vă prezentăm cele mai marcante apariții ale supermodelului britanic.

Kate Moss purtând o rochie argintie diafană la petrecerea Elite Model Agency pentru concursul Look of the Year de la hotelul Hilton, Londra, septembrie 1993 / GETTY