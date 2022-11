Kate Moss, cu sânii la vedere pe stradă. Supermodelul a avut un accident vestimentar cu rochia extrem de decoltată. FOTO

Supermodelul a adăugat un plus de strălucire uneia dintre ținutele sale emblematice pentru a participa la o petrecere în Londra, potrivit Page Six.

Aspectul supermodelului amintește de unul dintre momentele ei remarcabile: o rochie lungă purtată cu o pereche de lenjerie intimă neagră la o petrecere din 1993 a Agenției de modele Elite Look of the Year.

Anul acesta, ea a actualizat ținuta cu un decolteu super adânc, o mulțime de coliere, cercei strălucitori o brățară.

În timp ce mergea pe stradă, din cauza decolteului foarte adânc, spermodelul a avut parte de un „accident” vestimentar, care i-a lăsat la vedere unul ditre sâni.

Sursa: pagesix.com Etichete: , , , Dată publicare: 10-11-2022 21:31