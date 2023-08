Mobilizare de forțe pentru căutarea unui bătrân din Zărnești. A dispărut în pădure, iar până acum i s-a găsit bastonul

Bărbatul de 84 de ani a lăsat familiei un bilet prin care anunța că a plecat la tăiat de lemne, dar nu s-a mai întors.

Aproape 50 de salvamontiști, jandarmi montani și localnici îl caută încă de ieri, dar până acum nu i-au găsit decât bastonul.

Un vecin care l-a vazut pe bătrân mergând spre pădure spune că era îmbracat într-o bluză albastră dar, din păcate, cea găsită în pădure nu era a lui.

Bătrânul a lăsat un bilet

Bărbatul a plecat de acasă sâmbătă dimineață, iar rudele s-au alertat a doua zi, când au costatat că nu s-a întors. Omul locuiește singur și, pentru că nu are telefon mobil, obișnuiește să lase mesaje scrise atunci când lipsește.

Viorica Bran, fiica bărbatului: „Ne-a lăsat bilet: Sunt plecat la pădure. Mâncarea nu a fost umblată la ea. Am trimis-o pe sora mea la poliție, eu am sunat la Salvamont, la băieți la 112. Am plecat, ieri l-am căutat nicio șansă, astăzi din nou nicio șansă”.

Încă din prima clipă, echipelor de căutare li s-au alăturat si rudele bătrânului. Acestea spun ca omul, mare iubitor de natură, obișnuia să se plimbe prin pădure și, în drumul lui, adesea aduna și vreascuri.

Bărbatul avea același traseu de ani de zile. Până acum, la liziera pădurii a fost găsit un băț pe care bătrânul obișnuia să îl folosească pe post de baston.

Între timp, Salvamontistii au apelat și la colegii lor din Harghita, Prahova și Mureș care au adus patru câinii special antrenați pentru cautarea în zone dificile.

Sergiu Frusinoiu, salvator montan Prahova: „Mergem în zonele greu accesibile sau cu desiș, în care ochiul uman nu poate pătrunde și chiar și pentru piciorul omului este greu să ajungă și atunci în acele zone ne folosim de acești căței să ne găsească victima. De obicei, dispăruții se află într-o poziție nefirească, adică nu stau în picioare și în momentul în care sunt găsiți, câinii ne semnalizează”.

Ciprian Lolu, șef formație Salvamont Zărnești: „Am încercat o versiune cu dronă cu termoviziune, din păcate tehnologia nu a trecut de vegetație. Este o pădure deasă de fag”.

Rudele spun că bătrânul avea o bună condiție fizică și nu suferea de nicio boală din cauza căreia să i se fi făcut rău pe drum. Se tem că nu cumva să fi fost atacat de vreo sălbăticiune mai ales că zona este frecventată de urși și mistreți.

Dată publicare: 07-08-2023 17:24