Mobilizare de forțe pentru Bobotează. Bisericile sunt verificate de pompieri înainte de slujbe

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au transmis că pompierii desfăşoară acţiuni preventive în bisericile unde vor avea loc slujbe de Bobotează.

„Vrem să avem 200 de mii, sper să se termine toate că am apelat şi în altă parte să mai aducem. Chiar mâine dimineaţă vin 20.000 din judeţul Giurgiu şi mai avem…. ca să avem cifra completata, ca aşa am făgăduit, 200 de mii. Făceam în altă parte altădată, acum am făcut în Constanţa, dar se pare că nu au capacitate suficientă. Dar oricum avem deja asigurate 150.000, mai aducem 20.000, le-am şi plătit şi încă vreo 30.000 şi vom avea 200.000”, a declarat Arhiepiscopul Tomisului, IPJ Teodosie, joi, într-o conferinţă de presă, conform news.ro

Întrebat câţi credincioşi aşteaptă să fie prezenţi de Bobotează, ÎPS Teodosie a răspuns: „Nu mai puţin de 10.000. Este vreme bună. Au venit când erau restricţii peste 10.000”.

Arhiepiscopul Tomisului a mai afirmat că procesiunea de Bobotează va începe la ora 11.15, iar slujba va avea loc de la ora 12.00, în Portul Tomis.

„Sâmbătă, în ziua de Bobotează, pe la 11.15, vom ieşi din biserică. Vom organiza procesiunea, încât la 11.45 să fim acolo, la Portul Tomis. E ceva cale de mers pe jos. Să începem cel târziu la 12.00 slujba Botezului Domnului. Vom merge şi pe mare, vom arunca crucile. Va fi sărbătoare deplină, ca de fiecare dată. Trei cruci vor fi aruncate în mare. Iar apoi vom ieşi în procesiune cu carele cu boi si măgari”, a explicat Arhiepiscopul Tomisului.

El a precizat şi ca sunt beneficiile aghiasmei.

„Aghiasma este nestricăcioasă, este plină de darurile Duhului Sfânt. Tocmai de aceea este nestricăcioasă. Au făcut şi fizicienii, şi chimiştii, au făcut nişte experienţe şi au constatat că apa nesfinţită este mai săracă decât apa sfinţită, care are energii luminoase, are darurile Duhului Sfânt care o fac nestricăcioasă. De aceea, cine bea din această aghiazmă îşi sfinţeşte sufletul şi trupul şi se face părtaş la comuniunea cu Dumnezeu”, a explicat ÎPS Teodosie.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat pompierii desfăşoară activităţi preventive la lăcaşurile de cult unde vor avea loc slujbe de Bobotează.

Un echipaj de pompieri cu o autospecială de stingere va asigura măsurile de prevenire a situaţiilor de urgenţă pe durata procesiunii organizate de Arhiepiscopia Tomisului, de la Catedrala Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel spre faleza Cazinoului, unde va fi oficiată slujba de sfinţire a apelor. Totodată, pe faleza Cazinoului va fi şi un echipaj de paramedici care vor acorda primul ajutor medical de urgenţă persoanelor cu afecţiuni medicale.

„Menţionăm că şi cadrele Inspecţiei de Prevenire desfăşoară activităţi preventive (control, informare preventivă şi asistenţă tehnică de specialitate) în toate lăcaşurile de cult în care vor fi slujbe religioase dedicate Bobotezei şi Sfântului Ioan”, au transmis reprezetanţii ISU Dobrogea.

